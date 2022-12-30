Гранты Президента назначены 50 специалистам сфер науки, образования, медицины, культуры, молодежной политики

Гранты Президента Беларуси назначены 50 специалистам, работающим в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, молодежной политики и внесшим значительный вклад в их развитие. Соответствующее распоряжение подписал 30 декабря Глава государства Александр Лукашенко.

Выделенные гранты предусмотрены на проведение исследований и разработок в области материаловедения, медицинских, биологических, сельскохозяйственных наук, на применение современных методик, учебно-методических комплексов, электронных учебных пособий для повышения качества обучения учащихся и студентов. Также они направлены на создание новых методов и медицинских технологий лечения пациентов и диагностики заболеваний в области хирургии, онкологии, анестезиологии, психиатрии, на реализацию творческих проектов - произведений музыкального, театрального и иных видов искусства, экспозиций музеев, сохранение национальных традиций ткачества. За счет грантов предусмотрено и выполнение молодежных проектов, направленных на патриотическое воспитание, изучение исторического наследия, вовлечение молодежи в общественную деятельность, повышение ее гражданской активности.

Принятие распоряжения направлено на поддержку и развитие приоритетных для Беларуси социальных сфер деятельности - науки, образования, здравоохранения, культуры, молодежных инициатив.