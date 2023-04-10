Государственных наград удостоены 62 представителя различных сфер деятельности. Соответствующий Указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 10 апреля.

Ордена, медали и почетные звания им присуждены за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, образцовое выполнение служебных обязанностей, смелость и решительность, проявленные при спасении людей во время пожара, заслуги в воинской службе и охране государственной границы, значительный личный вклад в обеспечение законности и укрепление правопорядка, развитие строительной отрасли, гражданской авиации, дорожного хозяйства, реального сектора экономики и внешнеэкономических связей, совершенствование банковской и налоговой систем, законодательства в сфере управления государственным имуществом, отличные достижения в образовании, здравоохранении, науке, культуре и искусстве.

Орденом Почета награжден заместитель начальника отдела государственного обвинения управления Генеральной прокуратуры по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам Михаил Ковалев, орденом Франциска Скорины - художник-скульптор, член Белорусского союза художников Иван Миско.

Медаль "За спасенную жизнь" присуждена командиру отделения центра водолазно-спасательной службы Республиканского отряда специального назначения "ЗУБР" МЧС Никите Рудаку.

Большая группа пограничников удостоена медалей "За отличие в воинской службе" и "За отличие в охране государственной границы". В их числе начальник отделения пограничной заставы 20-го погранотряда Артем Борсуков и начальник научно-исследовательской части Института пограничной службы Павел Миронюк, а также командир пограничного судна звена пограничных судов отделения береговой охраны пограничной комендатуры 19-й погрангруппы Артем Шаповал и командир разведывательно-поисковой группы маневренной группы 21-го погранотряда Валерий Ющенко соответственно.

Заслуги значительного числа работников различных сфер отмечены медалью "За трудовые заслуги". Среди них - первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, первый заместитель и заместитель председателя правления ОАО "АСБ Беларусбанк" Александр Поливко и Дмитрий Грищенков, врач-кардиолог санатория "Летцы" Владимир Руммо, каменщик филиала "Строительное управление № 7" ОАО "Строительный трест № 4" Виктор Чикун.

Медали Франциска Скорины удостоены лектор-музыковед Национального академического народного оркестра Беларуси имени И.Жиновича Ольга Брилон, главный научный сотрудник Института тепло- и массообмена имени А.В.Лыкова НАН Леонард Васильев, директор Института механики металлополимерных систем имени В.А.Белого НАН Андрей Григорьев, профессор кафедры пения Белорусской государственной академии музыки Петр Ридигер и артист оркестра Национального академического народного хора Беларуси имени Г.И.Цитовича Андрей Таболич.

Указом также присвоены почетные звания Республики Беларусь. Заслуженным артистом стал ведущий мастер сцены Белорусской государственной ордена Трудового Красного Знамени филармонии Владислав Плиговка, заслуженным деятелем культуры - председатель Минского городского отделения Союза писателей Беларуси Михаил Поздняков, заслуженным деятелем науки - заведующий лабораторией химии растений Центрального ботанического сада НАН Жанна Рупасова, заслуженным пилотом - командир авиационного отряда ОАО "Авиакомпания "Белавиа" Олег Салтовский.

Звание заслуженного учителя присвоено учителям русского языка и литературы гимназий № 14 Гомеля и № 1 имени Ф.Скорины Минска Жанне Жадейко и Людмиле Кушнеревой.