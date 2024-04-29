Президент Беларуси, Председатель Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко 29 апреля по селекторной связи заслушал доклад Заместителя Председателя ВНС Александра Косинца и начальника секретариата Валерия Мицкевича.

В развитие прошедшего 24-25 апреля первого заседания VII Всебелорусского народного собрания белорусский лидер поставил ряд задач, обозначив главные вопросы, над которыми необходимо работать в рамках нового конституционного органа.

Во-первых, Александр Лукашенко поручил выстроить систему работы с делегатами ВНС по вертикали "Председатель - заместитель - секретариат - делегаты ВНС". В состав собрания входят порядка 1,2 тыс. делегатов. Это люди самых разных социальных групп, включая депутатов местных советов, представителей гражданского общества. "Система работы с ними должна быть выстроена, - так Президент обозначил одну из главных задач. - Не от собрания до собрания, а на постоянной основе, включая информирование делегатов, обратную связь, график встреч и так далее".

Задача номер два - выстраивание структуры для организации работы ВНС. Она должна быть минимальной, но, безусловно, эффективной. В связи с тем, что основной орган, занимающийся организационной работой ВНС, - его секретариат - будет малочисленным, поставлена задача организовать систему взаимодействия с госорганами, губернаторами, местными органами власти, субъектами гражданского общества.