Встреча с Генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 ноября на встрече с Генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем обсудил ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Глава государства максимально открыто и откровенно высказался по этой и иной проблематике, касающейся ситуации в ОДКБ, и рассказал об истоках позиции Беларуси.

"Конфликт этот надо заканчивать (между Арменией и Азербайджаном. - Прим.). И не дай бог мы еще будем разжигать конфликт на таджикско-кыргызской границе. Это тоже недопустимо. Надо это заканчивать. Это не дело, что в рамках ОДКБ мы не можем прекратить эти конфликты. Мы очень серьезно должны обсудить эти вопросы на очередной сессии ОДКБ", - сказал белорусский лидер.

По его словам, белорусская сторона инициировала несколько вопросов в рамках работы ОДКБ, которые в том числе касаются средств массовой информации, прогнозирования и реагирования на кризисные ситуации. "Много вопросов. И чтобы нас там не называли бумажным тигром или еще как-то, нам надо активизироваться здесь. Ну если кто-то не хочет работать, господь с ним. Но надо работать с теми, кто хочет в ОДКБ работать, и забить раз и навсегда этот железобетонный кол или столб, вокруг которого мы все будем вертеться и крутиться и показывать всему миру, что есть такая военно-политическая организация. Вот в чем позиция Беларуси. Мы за это. Но без всяких игр и использования ОДКБ в решении внутренних политических каких-то проблем. У всех они есть, но у нас ОДКБ не для этого создана", - заявил Александр Лукашенко.

В преддверии планируемого во второй половине ноября очередного саммита ОДКБ Президент в первую очередь обратил внимание на ситуацию на армяно-азербайджанской границе. "Все-таки ты сам бывал там, видел, что происходит. И начальник Объединенного штаба работал. Все-таки это специалисты. Например, когда предлагалось туда послать миссию ОДКБ, я подумал: а что, у нас сильнее Зася есть люди здесь, в Беларуси? Они что, разберутся лучше? Не только потому, что я похвалить тебя хочу. Вы втянуты в этот процесс, видите, что там происходит. Ну так наблюдайте и докладывайте. Зачем еще туда посылать каких-то наблюдателей от Беларуси, России и других. Чего там телепаться возле России?" - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что Россия уже является посредником в урегулировании ситуации между Арменией и Азербайджаном и этого вполне достаточно: "Закончилась война. Ясно, чем закончилась. Определились стороны, что им нужен посредник. Это норма, классика. Естественно, это Россия. Обратились к России. Россия высадила туда сотни людей. Помним, как самолеты летали. Российские пограничники, как сказал Путин, находятся на всех участках границы. И с Турцией, Ираном там, и между Арменией и Азербайджаном и так далее. Ну что еще надо? Пускай в этом направлении работают. Я не зря сказал, что идет определенная игра. Я понимаю, какая игра, зачем туда втянули Евросоюз, зачем туда тащат ОБСЕ. Ну зачем? Ну понятно же зачем. Что они там будут делать, если там уже есть посредник? И еще ОДКБ туда надо втянуть. Как будто больше нечем заниматься".

Президент Беларуси пояснил, почему так остро реагирует на этот вопрос и на чем основывается позиция Беларуси. "В свое время, когда, по-моему, мы председательствовали в очередной раз в ОДКБ, я занялся этим вопросом. Я поехал к Ильхаму (Президент Азербайджана Ильхам Алиев. - Прим.), переговорил с ним. По-дружески поговорил. И я ему задал вопрос так, шутя: "Ильхам Гейдарович, ну надо Армении помочь, если договоритесь". А речь шла о пяти с половиной или шести районах - азербайджанских районах, которые были, как они констатировали, захвачены армянами. Армяне признали, что "это не наша земля, это азербайджанская". Кроме Карабаха. Ну так верни ее! И если бы тогда, когда я предложил это сделать, вернули эти районы, войны бы не было. У Ильхама не было бы мотивации начинать эту войну. Ну ты просил районы - отдали. Остался статус Карабаха. Ну решали бы в спокойном режиме. Но тогда же не согласился ни Серж Саргсян, ни потом Никол Пашинян. Этот вопрос я дважды поднимал", - поделился подробностями белорусский лидер.

Александр Лукашенко также рассказал, что тогда же предлагал Ильхаму Алиеву в случае урегулирования конфликта подумать над инвестированием в Армению, чтобы окончательно замириться и продемонстрировать это народам двух стран. "И я Ильхаму задал тогда вопрос: "Слушай, ну договоритесь, надо же как-то помочь Армении, чтобы народ видел, что вы помирились, замирились и так далее. (Богатый человек, тогда действительно и нефть очень дорого стоила и прочее.) Ну сколько ты бы вот мог инвестировать в Армению?" Говорит, минимум миллиардов пять. И засмеялся. Но главное - строили трубопроводы. Они же пошли вокруг Армении. А Ильхам предлагал через Армению эти газопроводы, нефтепроводы. Говорит: "Зачем мне вокруг на Грузию идти? Я пойду через Армению. Это нам выгодно". И в Турцию и дальше. Выгодно? Выгодно было", - рассказал Президент Беларуси.

"Нет. Ну и что. Поставили Президента Азербайджана в угол. Ему не оставалось другого решения, как силовое решение. Дальше тянуть нельзя было. Больше миллиона беженцев создавали напряжение. Вот в чем суть. И я уже, как бывалый человек в политике, я же это все прошел… Ну что сейчас играться? Сейчас надо окончательно, если договорились мириться, надо замириться. И не надо придумывать там… Ну вот бывал же ты там. Где-то в горах, как мне рассказывали, делят эту границу. Ну слушай, какие горы?! Ну договоритесь! Нахичевань, чтобы был свободный проезд. Вроде бы с этим сегодня Нагорным Карабахом решили. Ну пока. Россия там обеспечивает этот процесс. Ну зачем сейчас убивать друг друга?! Почти 300 человек убили и еще о чем-то рассуждают. Надо успокоиться и договориться. Вот откуда моя позиция. Оттуда, из дальних времен. Десять с лишним лет тому назад. Поэтому я и так жестко реагирую на это", - резюмировал Александр Лукашенко.

Еще до назначения на должность Генерального секретаря ОДКБ Станислав Зась, будучи Госсекретарем Совета безопасности Беларуси, курировал сотрудничество с Азербайджаном и часто бывал в этой стране. "Много раз разговаривал с ними, видел, что страна активно готовится к силовому варианту. Я им говорил, что надо все-таки этот вопрос переговорами решать и все прочее. Ответ был простой: "Станислав Васильевич, уже 30 лет пытаемся договориться. Сколько еще можно переговоры вести?" Ситуация зрела, конечно, к тому, о чем вы говорите, и получилось то, что получилось. К сожалению, вот так. Не смогли мирно решить вопрос", - сказал генсек ОДКБ в ответ на слова белорусского лидера по предыстории конфликта.

Станислав Зась во время встречи с Президентом Беларуси также подтвердил необходимость обсудить ситуацию, сложившуюся на границе Кыргызстана и Таджикистана.