Четыре сотрудника таможенных органов удостоены медалей и Благодарностей Президента Беларуси

    Четыре сотрудника таможенных органов, принимавших участие в пресечении ввоза на территорию ЕАЭС крупнейшей в истории Беларуси партии взрывчатки, удостоены медалей и Благодарностей Президента Беларуси. Соответствующие Указ и распоряжение подписал Глава государства Александр Лукашенко.

    За особые заслуги в охране государственной границы, высокий профессионализм, смелость и решимость, проявленные в борьбе с контрабандой и административными таможенными правонарушениями, медали "За отличие в охране государственной границы" удостоены старший инспектор отдела проведения операций таможенного контроля Брестской таможни Дмитрий Волчкович и старший инспектор отдела таможенных операций и контроля № 1 таможенного поста "Варшавский мост" Брестской таможни Дарья Савич.

    Благодарность Президента объявлена главному эксперту таможенной лаборатории Государственного института повышения квалификации и переподготовки кадров таможенных органов Кириллу Крыжному и начальнику отдела таможенных операций и контроля № 1 таможенного поста "Варшавский мост" Брестской таможни Алексею Кулыгину. Награды они удостоены за высокое профессиональное мастерство и образцовое исполнение служебных обязанностей.

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