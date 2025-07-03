Церемония возложения венка и цветов в мемориальном комплексе "Курган Славы"

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 июля принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь.

Глава государства возложил венок к подножию Кургана Славы и выступил с обращением к соотечественникам.

В своем выступлении на церемонии Александр Лукашенко отметил, что День Независимости для большинства жителей Беларуси означает мир.

"Сегодня мы - миллионы белорусов - отмечаем главный государственный праздник нашей любимой Родины. Встречаем его летним утром в святом месте, среди созревающих полей Минщины, без страха глядя в родное синее небо. Убежден, что для большинства белорусов праздник означает мир", - подчеркнул Глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что освобождение столицы Беларуси 3 июля 1944 года в ходе операции "Багратион" вернуло этот мир на израненную белорусскую землю и стало важным этапом на пути к Великой Победе. "Вот уж воистину: по тем мемориалам и памятникам, которые белорусский народ воздвиг в дань уважения победителям, можно изучать как минимум историю Великой Отечественной войны", - сказал Президент.

Он напомнил, что именно там, где сейчас расположен мемориальный комплекс "Курган Славы", на подступах к сердцу Родины, сомкнулось кольцо "Минского котла" вокруг группировки фашистов, после разгрома которой в считанные недели была освобождена вся Беларусь.

"Сегодня по воле народа эту знаковую дату Великой Отечественной войны мы празднуем в День Независимости. И отдаем дань памяти тем, кто пал смертью храбрых за наше мирное настоящее. Мы вспоминаем жертв войны и чествуем наших дорогих ветеранов войны и труда, чьи стойкость, мужество и любовь к Родине будут всегда примером для нас и будущих поколений. Низкий поклон и вечная слава всем, кто погиб за свободу и независимость родной Беларуси", - сказал Александр Лукашенко.

Участники мероприятия почтили память павших минутой молчания.

"В мирной благополучной стране, нашей Беларуси, нам трудно сегодня представить, что чувствовали люди тогда в разоренных врагом городах и селах, каждый день сталкиваясь лицом к лицу со смертью. Но они не стали на колени. Они сражались, выжили и победили. Враг, пришедший на нашу землю, тогда сполна ощутил силу народного гнева республики-партизанки. Земля горела под ногами оккупантов", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко обратил внимание, что истребление фашистами советского народа в годы войны началось именно на территории Беларуси: "Когда мы рассуждаем на тему, так кто же пострадал больше в этой войне (хотя такой проблемы быть не должно, но тем не менее), мы должны помнить: истребление советского народа в годы Великой Отечественной войны (треть или четверть фашисты планировали оставить на этой территории) началось здесь, с Беларуси. Именно здесь началось истребление тех, кто жил в Советском Союзе. И мы сегодня прямо называем это геноцидом белорусского народа".

Глава государства напомнил, что тогда на борьбу поднялась вся страна: "И стар и млад: красноармейцы, партизаны, подпольщики. Многие ушли на фронт добровольцами или целыми семьями в леса, не покорившись врагу. Ради нашей свободы все они шагнули в бессмертие, пожертвовав своими жизнями".

В честь этих людей и во славу величайшего подвига по славянскому обычаю и был насыпан курган - символ мужества народа, его борьбы за свободу и немеркнущей памяти благодарных потомков.

"Пример наших героических предков показывает: за будущее надо бороться. Человек всегда может и должен противостоять злу, каким бы сильным и изощренным оно ни было", - сказал Президент.

По его словам, сегодня мир находится на крутом переломе, и никто не знает, с чем придется столкнуться завтра. "Вы видите, что творится вокруг нас. Запад опять решил все свои долги и проблемы сжечь в мировом пожаре. И одновременно сжечь несколько миллионов жителей нашей планеты, - завил Александр Лукашенко. - Задача всех людей доброй воли и в первую очередь молодежи - объединиться, остановить безумцев. Остановить во имя будущего всего человечества".

Глава государства отметил, что праздник - символ свободы и независимости - воплощает память о подвиге народа-победителя и вечную благодарность потомков. "Мы гордимся нашими ветеранами и всеми, кто подарил нам возможность жить и работать на своей земле. Они явили миру примеры небывалой доблести, стойкости и патриотизма. Нам нужно во что бы то ни стало сохранить и передать будущим поколениям веру в победный дух предков, собственные силы и то, что вместе мы справимся с любыми вызовами", - сказал Президент.

"Нам ни в коем случае нельзя потерять эту Победу. Это достоинство нашего народа. Это признак его величия. И такие факты в истории не теряются. Мир, свобода и независимость - это наше наследие и величайшие ценности, которые нужно беречь и обязательно защищать. Нужно укреплять народное единство, экономику, оборону нашего Отечества. Каждый день, каждый час. В этом - долг современников перед прошлым и будущим, чтобы жила и расцветала наша любимая Беларусь!" - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он особо отметил, что если все жители Беларуси, включая детей и молодежь, проникнутся этим чувством, то всем вместе удастся сохранить тихую и спокойную страну под мирным голубым небом.

Александр Лукашенко поздравил всех с Днем Независимости, пожелал здоровья, счастья и благополучия.

В торжественной церемонии также приняли участие высшие должностные лица страны, ветераны, представители трудовых коллективов и общественных объединений, участники военно-патриотических клубов и молодежных организаций.

После церемонии возложения Президент пообщался с ветеранами, действующими военнослужащими и другими участниками мероприятия.

Александр Лукашенко не упустил возможности уточнить у председателя Минского облисполкома, как регион справляется с уборочной.

"Ты уже все убрал в первом укосе?" - спросил Глава государства.

"Практически все убрали. Второй уже начали", - сказал Алексей Кушнаренко.

Президенту доложили, что в области, как и в целом по стране, работы идут по плану. "Первый укос уже все. Витебщина осталась. Тепло стало, уже кукуруза стала нормально подниматься", - отметил Премьер-министр Александр Турчин.

Во время посещения мемориального комплекса Глава государства высказал теплые слова благодарности ветеранам за их подвиг и в их лице - всем участникам войны. Именно во имя них и был воздвигнут Курган Славы.

"Огромное спасибо от всех нас тем, кто до этой минуты не дожил. В память о них такую Беларусь мы должны сохранить, - обратился белорусский лидер к ветеранам. - Многие из нас, особенно молодежь, чувствуют какие-то недостатки, чего-то не хватает: то картошка, то еще что-то. Но вы, и мы в том числе, понимаем, что это мелочи по сравнению с тем, что пришлось пережить в молодости вам и тем, которых сегодня нет. Поэтому это самое простое: картошка у нас будет. Она уже есть. Здоровья вам, живите долго! Вы - это не только память. Вы - будущее нашей страны. Спасибо вам! За вами стоят наши герои - военные, которые совсем недавно отстояли страну, подавив мятеж, которые нашу Беларусь никому не отдадут".

"Поверьте, я не нагнетаю обстановку. Нам это не надо. Мы за то, чтобы наша страна была мирной. Но, как в народе говорят, прошлепать, как в июне 41-го (вы это помните лучше, чем я), мы ничего не должны. Мы должны быть готовы ко всему. Не увещевать, не убаюкивать, не заявлять, что все тихо, спокойно, ничего не будет. Не будет - хорошо. Но готовиться мы должны к самому худшему. Будет лучше - мы будем рады. Простая народная политика", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Общаясь с ветеранами, Глава государства заявил, что погода в этом году будет способствовать хорошему урожаю. "Господь подарил нам хорошую погоду. Дожди, дожди, но это на пользу. Смотрите, никогда таких полей не было. Значит, с хлебом будем. И с картошкой тоже", - заметил Президент.

Александр Лукашенко также высказался и о благоустройстве территории вокруг мемориального комплекса. По его мнению, здесь надо высадить больше деревьев.

"Курган есть курган: он должен быть свободным. Часто еду в аэропорт, смотрю: если бы парк какой-то, роща побольше. Губернатор обещает здесь парк заложить хороший", - сказал Глава государства.

У подножия Кургана Славы Президент также пообщался с действующими военнослужащими и курсантами.

"Воевать мы не хотим больше, чем кто-нибудь. Но…" - начал Александр Лукашенко. "Любимую не отдают!" - продолжили рядом. "Это точно!" - согласился Президент.

Когда Глава государства проходил мимо взвода курсантов Военной академии, к нему неожиданно решил обратиться один из военнослужащих - третьекурсник общевойскового факультета Ростислав Долгов.

"Товарищ Президент! Я шел к вам долгих 11 лет. С 2014 года, как приехали сюда из Украины", - сказал он.

"Из Украины приехал? Но мы тебя не пустим воевать. Будешь уже Беларусь защищать!" - заявил Александр Лукашенко.

"Хотелось бы от меня и от моей семьи вам выразить благодарность за то, что вы нам дали не только дом, но и новый этап в нашей жизни", - сказал юноша.

"Родители работают?" - уточнил Александр Лукашенко.

"Так точно!" - ответил курсант. "Мой отец - ваш очень большой фанат", - добавил он.

"А в семье еще дети есть?" - поинтересовался Президент.

"Есть. Я, брат и сестра. Брат родился уже здесь", - поделился Ростислав Долгов.

Глава государства сделал с курсантом памятную фотографию и подчеркнул: "Мы всегда открыты для украинцев. Вы наши люди. И никого не слушайте, что мы воюем или воевать собираемся. Это наши люди!"