Торжественное собрание по случаю Дня Независимости

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 июля принял участие в торжественном собрании по случаю Дня Независимости.

Глава государства подчеркнул, что День Независимости - это праздник, который имеет фундаментальное значение для белорусов.

"Независимость - это свободная и мирная жизнь, безопасность и уверенность в завтрашнем дне. Так мы должны понимать свою независимость. Белорусский народ хорошо помнит, что значит потерять все это в одночасье. И знает, что значит положить жизнь на алтарь будущего родного Отечества. В нашей истории так было не единожды. Но дата освобождения Минска от фашистской оккупации - 3 июля - стала рубежом. Рубежом духовного и гражданского становления нации, огнем и кровью утвердившейся в своем статусе", - заявил Александр Лукашенко.

Президент отметил, что Великая Отечественная война, самая бесчеловечная из всех войн, перевернула сознание всего мирового сообщества. "И тогда вздрогнули все. Вторжение фашистской Германии на территорию европейских стран заставило жителей всех континентов задуматься о ценности свободы и хрупкости жизни, - сказал Глава государства. - В глазах всего мира рухнул миф о гарантиях безопасности. Гарантиях, которые должны были обеспечивать военные союзы, коалиции, пакты о ненападении и прочие международные соглашения. Слушайте, как будто сегодня".

По словам Александра Лукашенко, пример только одной Беларуси, потерявшей за неполных три года треть населения, включая самых слабых и беззащитных - женщин, стариков и детей, - разделил историю на до и после.

"И никакая это не война была на территории Беларуси против нас. Это был настоящий геноцид. Не только нашу историю разделили. Все, кто следил за битвой века, начавшейся на подступах к Брестской крепости, где был дан первый достойный ответ агрессору, тот понимал, что судьба мира будет решаться здесь, на восточнославянских землях. И решать ее будут силы нашей Красной армии. Этот исторический факт - и наша боль, и наша гордость", - подчеркнул белорусский лидер.

"Мы продолжаем историю непокоренного народа. Память о его подвиге - вопрос национального достоинства, без которого разговоры о независимости, суверенитете, свободе - просто слова. Мы же опираемся на реальный опыт и реальные достижения, - отметил Президент. - Сколько мы знаем народов, которые были поставлены на грань полного уничтожения подобно советскому народу, белорусам, но с оружием в руках выстояли? Сколько таких народов? Сколько мы знаем государств, которые так же героически, как и мы, держали удар целой армии нацистских военных формирований, собранных из 30 стран Европы? Сколько таких государств? Удар держали бойцы, партизаны, подпольщики. Сражались женщины, старики, дети. На равных. С оружием в руках".

Александр Лукашенко напомнил, что именно на белорусской земле захватчики столкнулись с массовым и всестороннем сопротивлением, стали свидетелями беспримерной смелости сильных духом и несломленных людей.

"Славу Победы над гитлеровскими оккупантами мы, безусловно, делим с бывшими советскими республиками. Иначе нельзя. Помним всех, кто стоял насмерть за каждую пядь нашей земли. С должным уважением относимся к истории страны, победившей фашистскую Германию и ее сателлитов. И в 1990-е годы осознанно выбрали путь исторических преемников этой великой державы. Мы не отрицали и не перечеркивали нашу историю. Понятие "братские народы" для нас не фигура речи. Это наследие, которое мы бережем", - заявил Глава государства.

Президент отметил, что только в Беларуси День Независимости празднуют наравне с Днем Великой Победы.

"Потому что тогда, в самый острый период, в самый острый момент победоносного наступления Красной армии, день освобождения Минска стал предвестником победного 9 Мая, символом возрождения белорусской земли да и всего советского народа. Выбор даты нашего главного государственного праздника исторически обоснован и принят сердцем каждого из нас, каждого белоруса. В этом выборе - воля не только нас, современников, которые не могли поступить иначе, но наших отцов и дедов", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Обращаясь к ветеранам, Президент отметил, что они выдержали немыслимый по силе удар и выстояли в эпохальной битве - битве за жизнь их детей и внуков.

"За нашу жизнь и тех, кто придет после нас. Низкий вам поклон! Ваше поколение совершило подвиг, равного которому в истории не было, нет, будет ли. Сегодня мы вместе с вами снова склоняем головы в память о героях той войны. Вечная слава, безмерная благодарность сквозь века всем совершившим военный и трудовой подвиг. Подвиг, который стал нашим нравственным ориентиром", - сказал Глава государства.

"Многие страны мира стали независимыми благодаря той величайшей Победе. У многих народов появилась возможность выбирать собственный путь развития. Напомню: независимость стоит дорого, очень дорого. И дело не только в экономике. Мы, белорусы, заплатили за нее самую страшную цену. Поэтому в каждом новом военном конфликте, развязанном на планете теперь, мы видим личную трагедию, нам слышится эхо Великой Отечественной войны", - заявил Александр Лукашенко.

По его словам, белорусы острее чем кто-либо реагируют на события, которые заставляют проводить исторические параллели.

"Повторение беды, как в Украине или, не дай бог, на Ближнем Востоке, для нас абсолютно неприемлемо. Предпосылки к подобному развитию событий будем пресекать на корню, если не дай бог мы увидим это у себя, на нашей земле. Говорю это тем, кто стоит за каждым подобным сценарием", - предупредил Президент.

"Спустя 80 лет после нашей Победы на смену Ялтинскому миру пришла брюссельско-вашингтонская авантюра. Очаги напряженности разжигаются прямо из кабинетов западных чиновников. Играют жизнями людей, как персонажами компьютерной игры или голливудского фильма, - отметил Александр Лукашенко. - Спрашивается зачем? Если ты что-то провалил здесь, если ты сотворил несусветное… А посмотрите, что происходит во Франции, Великобритании, Германии. Не потому, что я нагнетаю обстановку. Там правительства меняются каждые год-два. Это о многом говорит. Значит, у себя натворили и не хвостом хотят замести свои преступления, а через удары по мирному населению, как это произошло в беззащитной Газе или при нанесении ударов по Ирану".

Президент обратил внимание, что Германия, почти как в начале прошлого столетия, с молчаливого поощрения западных партнеров заявляет о создании самой сильной армии Европы.

"Не напоминает это вам ничего? Что было сто лет назад. Когда-то в мире ограничивали Германию. К чему это привело - ко Второй мировой войне. А что сегодня? Сегодня все, тормозов нет, только вперед, - констатировал Глава государства. - Снова примеряет на себя роль регионального военного лидера, размещая вблизи наших границ соединения сухопутных войск бригадного уровня".

"Литва и Польша старательно окапываются. Польская власть по всему миру скупает военную технику. Все расходы - за счет налогов своих граждан и тех кредитов, кто их дает. Американцы или по их указке. Кидаются в новые военные союзы, по сути, враждебные по отношению к нам", - сказал Александр Лукашенко.

Президент напомнил, что Франция и Польша подписали договор, предусматривающий углубленное сотрудничество в военной сфере. Аналогичный Польша планирует заключить в ближайшее время с Великобританией. "На всякий случай: с двумя ядерными державами", - заметил Глава государства.

"Никто не хочет вспоминать, чем закончился поход на Восток, как сейчас модно говорить, "гитлеровского Евросоюза". Поэтому Польша и страны Балтии позволяют превращать себя в очередной после Украины военный полигон. Ни в каком другом статусе наши ближайшие соседи Западу не интересны. Что, Германия создавала армию и хочет воевать на своей земле? Нет. Вы видите, какая в Украине прокси-война. Точно так они хотят воевать против нас, в том числе и против Украины (славянских народов - мы всегда им поперек горла). Они хотят воевать на чужой земле, в данном случае Литва, Латвия, Эстония и Польша. Так что ни в каком другом статусе эти государства Западу не нужны и не интересны. Если хотят в очередной раз исчезнуть с карты мира - это будет их выбор!" - заявил белорусский лидер.

Глава государства отметил, что остановить братоубийственную войну, начавшуюся в Украине после государственного переворота, Беларусь призывала еще в 2015 году. На саммите ООН по устойчивому развитию Президент предупреждал, что жарко будет всему цивилизованному миру. "И мы еще не знаем, что будет, если не остановимся, - сказал он. - Вы видите: втянули в украинский конфликт всех, кого только можно. На фоне этого конфликта втянули в Североатлантический альянс, как нам казалось, совсем миролюбивые страны - Финляндию и Швецию, которая в течение двух последних столетий оставалась нейтральной", - отметил Президент.

"Мы уже наблюдаем, как полыхает Ближний Восток. Мир еще не оправился от жутких кадров израильско-палестинской бойни, где хотят на костях, вдумайтесь, создать какую-то базу отдыха не то курорт. На костях людей, детей. Не успели от этого оправиться, а бомбы уже летят на иранские города. И где голоса так называемых международных правозащитников, радеющих за соблюдение демократических прав и свобод? Их не слышно. А в 2020 году у нас и после 2020-го?" - отметил Александр Лукашенко.

Тогда многие вокруг критиковали Беларусь, Запад ввел против страны санкции и продолжает свою политику. Почему же никто не вводил санкции сейчас?

"Помните, я говорил: не торопитесь давать оценки, время все расставит на свои места. Вот оно и расставило. Мы видим истинную правду и видим их лицо. И ценим то, что произошло в 2020 году. Ценим то, что мы остановили эту мразь, которая пыталась совершить у нас мятеж, который бы имел последствия значительно сильнее, нежели в нашей братской Украине", - заявил белорусский лидер.

Он обратил внимание, что должной реакции так называемых наднациональных институтов, претендующих на роль гарантов глобальной безопасности, на удары по Ирану нет.

"Но есть четкое понимание ситуации в нашей стране, стратегии развития в этих условиях", - добавил Президент.

Глава государства отметил, что нынешние удары по Ирану напомнили о том, как в свое время Соединенные Штаты сфабриковали повод для вторжения в Ирак. Тогда американцы продемонстрировали в ООН пробирку - якобы с образцом опасного вещества.

Похожим образом развивалась ситуация и с Ираном, который обвиняли в создании или попытках создания ядерного оружия.

"В Иране нашли а-ля пробирку: там ядерное оружие завтра будет, значит, надо нанести удар. Давайте подумаем: а кто дал право, кто разрешил? Почему страна, которая обладает ядерным оружием, должна бомбить такую же страну, которая пусть даже, может быть, стремится к этому (чтобы себя защитить). Какое право она имеет бомбить?" - задался вопросом Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что "путанные, несвязанные" обращения Дональда Трампа по этому поводу были просто смешны. "Кстати, я американцам об этом говорил откровенно", - сказал Глава государства.

По словам Президента, на недавней встрече с посланником Президента США по Украине Китом Келлогом стороны подробно обсудили ситуацию в Иране, в целом на Ближнем Востоке. "Это для нас, говорю, неприемлемо. Рассказал им, как воевали вместе. Говорю, ну там помоложе были люди, вы, наверное, в школе это не учили. А мы учили, изучали. Но были и постарше, ровесники Трампа. "Вы-то, говорю, это помните, знаете?" - "Понимаем, помним", - рассказал Александр Лукашенко.

Президент заявил, что, анализируя ситуацию в мире, не склонен доверять Западу. Свою позицию он донес и американской стороне.

"Трамп говорит одно, а они в Европе делают другое. И эту кашу заварили - люди, политики даже не успевают за этим следить. Все это сценарий, по моему мнению. Да, у Трампа есть обида на Европу: кинули, за Байдена шли стеной. А победил Трамп. Да, у него есть обида. Он человек, который не смог смириться с этой обидой, хотя любой политик должен был перечеркнуть прошлое и начать строить настоящее. Так вот их настоящее - они как были вместе, так и есть. Только в этом спектакле разыгрывают разные роли. Поэтому не успокаивайтесь и не думайте, что уж слишком что-то изменилось. Иран это показал. С одной стороны, Трамп - миротворец: "Гибнут люди, хочу прекратить войну в Украине!" И тут же наносит удар, абсолютно незаконный удар по Ирану", - заявил Президент.

Похожим образом, по его словам, развивается ситуация и в Украине: "Опять сценарий, опять спектакль. Якобы миротворец из-за океана отошел, он даже против этой войны, он хочет ее остановить, а вот эти дураки, идиоты - Запад, они хотят войны. Бросьте, мы это все видим. Роли распределены. Президент США правильно в каком-то смысле заявил: "Это ваша война в Европе, воюйте". Но это не значит, что они вне игры. Они опять там, в тени. Они думают, что спрячутся в современном мире за океаном".

"Как страна - учредитель ООН, наиболее пострадавшая в той далекой войне и оказавшая героическое сопротивление агрессору, мы не можем себе позволить игнорировать новый виток эскалации планетарного масштаба. При всех рисках, угрозах, при всех нападках на Беларусь мы последовательно придерживаемся принципов миролюбивой внешней политики. Наши инициативы по запуску глобального диалога по безопасности - шаги, которых очень ждут люди. На всех континентах. Ждут и от своих политиков", - сказал Глава государства.

Он подчеркнул, что принимаемые меры по укреплению обороноспособности государства - не более чем зеркальный ответ на враждебную риторику и неадекватное скопление боевого потенциала вблизи белорусских границ. "Мы по-прежнему никому не угрожаем. Ни словом, ни делом. Несмотря на провокации", - заявил Александр Лукашенко.

Наряду с этим Президент подчеркнул, что в Беларуси не могут себе позволить повторение событий 1941 года. "Если бы мы тогда не умиротворяли чуть ли не друзей в Германии, мы бы не имели таких последствий. Наступать, завоевывать территории чужих государств - убийственно. Тогда было еще более убийственно. Но мы не были готовы", - отметил он.

Александр Лукашенко напомнил о ряде просчетов, когда за несколько месяцев до войны вдруг начался ремонт аэродромов и вся авиация была перебазирована на один аэродром, где она была уничтожена при первом же налете. Диверсионные группы фашистов проникли на территорию страны, убив всех, кто охранял стратегические объекты, переоделись в советскую форму и затем воевали фактически в глубоком тылу.

"Это было здесь, на территории Беларуси. И много причин, которые мы просмотрели. Это же нам урок. Поэтому нельзя расслабляться. Каждый день, каждый час мы должны готовиться к войне, чтобы ее избежать. Чтобы ее избежать, а не воевать", - подчеркнул белорусский лидер.

"Вы знаете: у нас под боком проводится серия учений "Защитник Европы - 2025". Масштаб и близость маневров угрожающие - 25 тыс. военнослужащих НАТО (это как они заявили) и около 3 тыс. единиц вооружений и техники буквально в 10-15 километрах от нашей границы. Это даже не расстояние одного броска, это уже фактически на нашей земле. Мы видим этих "защитников" с наступательным сценарием во всей красе. И не собираемся реагировать на агрессивную демонстрацию силы. Делаем все, чтобы снизить напряженность в регионе", - сказал Глава государства.

По словам Александра Лукашенко, поэтому принято решение изменить параметры учений Вооруженных сил Союзного государства "Запад-2025". "Мы снизили численность войск практически вдвое, перенесли место их расположения вглубь своей территории. Подальше от границы на сотни километров", - заявил Президент.

Александр Лукашенко рассказал, что этот вопрос поднимался и на недавних переговорах с представителями США. "Озаботившиеся американцы на последних переговорах с нами. Я им прямо сказал: "Мы ничего не прячем, мы с Президентом России обсуждали эту тему. Вы хотите - вот я вас приглашаю в Беларусь на эти учения. Пожалуйста, смотрите. Мы ни на кого не собираемся нападать".

"Тогда почему вопят, что вот они (Россия и Беларусь. - Прим.) завтра нападут, Европу захватят? Им (Западу. - Прим.) же надо обосновать свою политику. Поэтому они ищут врага. И видят этого врага в нас", - отметил Глава государства.

"Самое главное оружие, сдерживающее попытки даже думать в сторону нашей границы, - преданность интересам Беларуси. Всех и каждого. Гарантии нашей независимости - умение работать на совесть во благо своих семей и страны, бережное отношение к исторической памяти, традициям, исконным ценностям", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что забывать об этом нельзя, хоть порой "подкидывают идею", что нужно поменьше ворошить старое. "Да, нам, может быть, надо по форме как-то по-другому праздновать и чтить память. Может быть. Мы об этом подумаем. Я об этом все чаще думаю. Но забывать об этом нельзя. Мы - взрослые люди, у нас это в крови, нам вбили в мозги это со школьной скамьи. А молодежь? Они должны помнить, - заявил белорусский лидер. - Это же великое достояние народа, который победил в такой страшной бойне прошлого века. Это самое главное, чтобы не допустить, чтобы это снова произошло. Вот почему мы много говорим, говорим, говорим… Может, по старинной форме как-то подходим к празднованию этих дат. Подумаем. Но забывать ни в коем случае нельзя. Я вас уже в Хатыни предупреждал: как только забудем дорогу в Хатынь, назавтра это вернется. Давайте не будем об этом забывать!"

Глава государства отметил, что в Беларуси внимательно наблюдают, адекватно оценивая риски и собственные возможности. "Мы не кричим гвалтом, что завтра будем нападать или обороняться", - отметил он.

Александр Лукашенко пояснил, что Беларусь в одиночку не сможет выстоять против Евросоюза и НАТО. "Вот вам ответ, почему мы рядом с братской Россией. Скажите, а с кем? Те, кто меня за это критикует, назовите страну, с кем мы можем вместе отстаивать наши интересы, с кем мы разговариваем на одном языке", - отметил Президент.

"Мы за этим, происходящим вокруг, внимательно наблюдаем и продолжаем героический путь наших предков", - добавил Александр Лукашенко.

"Мы празднуем День Независимости под чистым небом и очень этим дорожим. Мы делаем все, чтобы миром оплатить долг перед поколением победителей, подарившим нам 80 лет этой мирной жизни. Делаем все, чтобы оправдать их надежды. В противном случае за что они погибали? Беларусь под чистым небом - это и цель всей нашей политики, и образ будущего, к которому стремимся", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что у жителей Беларуси много планов на жизнь: простых, личных, важных для всей страны. Например, недавно провели выпускные балы, началась вступительная кампания, ей уделяется внимание на самом высоком уровне. "Наши дети готовятся сделать судьбоносный шаг во взрослую жизнь, родители волнуются. Я и многие другие на это реагируем, понимаем, что это ваша жизнь. Это не картошка, которая где-то там на складах затерялась. Это - будущее самых просвещенных, самых одаренных, целеустремленных людей - будущих строителей нашей жизни", - сказал Президент.

Он отметил, что горячая пора и у аграриев. Сейчас труженики села активно работают на результат, итоги подведут во время празднования "Дажынак". Александр Лукашенко попросил и горожан не оставаться в стороне от этих дел, ведь именно из сел и деревень многие переехали в города. "Но мы не должны забывать, что там, - деревня сегодня кормит и одевает нас, - заявил Глава государства. - Поставлена главная задача - накормить страну и заработать".

Перечисляя, чем живет страна, Александр Лукашенко также напомнил о предстоящих любимых многими летних фестивалях в Александрии и Витебске. Там соберется вся страна, приедут друзья из ближнего и дальнего зарубежья.

"Кто видит в этих планах иные, не мирные цели?" - задал риторический вопрос Глава государства.

Александр Лукашенко после официальной части своего выступления на торжественном собрании по случаю Дня Независимости высказался по ряду тем.

Одна из них - состоявшиеся недавно в Минске переговоры со спецпосланником Президента США Китом Келлогом.

"Никакой игры в поддавки не было. Был достойный разговор. А потом, при чем здесь поддавки? Это что нам принесет, если мы будем ползать, как некоторые чуть западнее от нас? - отметил Глава государства. - Ни я, никто не ползаем и не вымаливаем ничего. Мы способны прокормить себя сами. Мы еще не разучились работать".

Александр Лукашенко рассказал, что на переговорах прежде всего обсуждалась ситуация в мире. "То, что с вашим Президентом обсуждают обстановку в мире, - это уже неплохо. Значит, уважают точку зрения", - заметил Глава государства.

Он отметил, что никогда не гнушался разговаривать с людьми, которые, как говорят дипломаты, не равны ему по статусу. "Очень важно, что люди к тебе приезжают и хотят с тобой разговаривать. Те, которые раньше слово "Президент" после 2020 года не выговаривали. Сегодня они приезжают к Президенту. Говорят о том, что в Беларуси, оказывается, есть Президент и с ним нужно разговаривать, потому что от имени белорусского народа он что-то определяет. На этом основаны наши переговоры с США", - отметил Александр Лукашенко.

Он рассказал, что переговоры инициировали США через белорусских представителей. Встреча с Китом Келлогом была уже четвертой или пятой по счету из числа встреч с представителями США за последнее время. "Еще раз подчеркиваю: я разговаривал с профессионалами, специалистами, которые пишут документы (такие везде есть в каждом государстве), убеждают лидеров, приносят им эти проекты нормативно-правовых актов, - отметил Александр Лукашенко. - Он (Кит Келлог. - Прим.) отвечал и отвечает перед Трампом за Украину. Вообще говорят, что Трамп очень любит такие должности, как спецпосланник. Спецпосланник - вокруг него группа людей, которые занимаются решением вопросов так, как это принято Президентом США или каким-то другим органом власти. Вот мы с ним вели переговоры. Договорились до того, что довольно высокого уровня люди приезжают, по просьбе Трампа передали мне ряд предложений и так далее".

Александр Лукашенко подчеркнул, что он человек ответственный и по сей день воспринимает лесть и похвалы как бремя. "Я страшно боюсь вас подвести. Это для меня самое тяжелое бремя. Я не забыл, откуда я, я не забыл, что я должен сделать. И поверьте, для меня самое главное - вас не подвести. Это для меня закон. Поэтому все свои переговоры, разговоры, особенно когда это касается… У меня нет личного, кроме государства, кроме нашего народа. Потому что я первый. За мной будут другие. И они будут обязательно смотреть, как работал ты. И делая сегодня что-то от вашего имени, я думаю о том, чтобы и потом после меня точно так люди поступали - берегли память, людей, трудились, стремились накормить, одеть людей. Вот с этих позиций я вел разговор с США", - поделился Президент.

"Не думайте, что мы там пресмыкались, как один из беглых (говорит. - Прим.), которого лично я выпустил. Американцы и не просили. Они его считают пророссийским. Отмазаться от этого ему будет сложно. Мы же помалкиваем еще. Вы же понимаете, что у нас фактов достаточно. Но господь с ними, пусть живут. Мы не вмешиваемся ни в семейную жизнь. Категорически запретил людям, которые что-то знают, вмешиваться в личную жизнь. Мы должны быть выше всякой этой дурноты, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Кричит: "Вот если Трамп скажет хоть одно слово, он побежит, он выпустит, он отпустит, еще что-то". Как только Трамп посмеет сказать хоть одно слово (журналисты наши об этом уже сказали), всякие разговоры с американцами прекратятся".

Президент рассказал также, что обратил внимание, что с представителями США разговор ведется достойно. "И им часто говорим: "Если что-то у нас не так, вы же были инициаторами этого, вы же этого хотели". Какие могут быть переговоры с людьми, которые ввели против нас бешеные санкции, развязали против нас войну. Прежде всего экономическую. Войну на уничтожение. Не отрицают (представители США. - Прим.). Поэтому вы понимаете, какой главный вопрос. Я им даже его не ставлю, я веду переговоры так, чтобы он витал в воздухе и они понимали, что нас беспокоит и в чем мы заинтересованы", - рассказал Александр Лукашенко.

"И когда вы (это главное) оцениваете - Лукашенко кого-то отпустил и так далее, - первое, я всегда говорю, не торопитесь. Пройдет время, оно расставит все на свои места. Второе - я публично не могу обо всем сказать. Это будет неправильно", - расставил акценты белорусский лидер.

По словам Главы государства, с Китом Келлогом немало времени обсуждали тему так называемых политзаключенных: "На что я в очередной раз заметил, что, если вы будете говорить о "политзаключенных", мы с вами перестанем вести разговор. Особенно после Ближнего Востока, где вы разгромили, разбомбили, убили людей, детей. Десятки тысяч. Стерли с лица земли этих бедолаг. Какие политзаключенные? Где мы неправильно поступили? Согласны (американцы. – Прим.). Один раз сказали - больше не говорили".

Александр Лукашенко рассказал о своих подходах и отношении к этой проблеме: "Кто-то, может, поговорил и забыл, а для меня это боль. Я эту проблему должен решить. Как? Только в ваших интересах. Я никогда не пойду поперек не только против мнения народа, но даже против тех силовиков, которые стояли на улице и которые были покалечены. Тех немногих людей. Я это помню".

Глава государства отметил, что в этой ситуации были и те, кто осуждал: "Ну зачем Батька их отпустил, ну пускай бы они сдохли там".

"Слушайте, а у нас что, цель, чтобы они там сдохли? Не дай бог, конечно. Это же обвинят режим. Это прежде всего меня обвинят. Поэтому к ним нормально относимся. Но тюрьма - это не курорт. Издевательства недопустимы, - подчеркнул белорусский лидер. - Это плохие люди, это зверье, это преступники. Но я считаю, что это люди".

"Поэтому прежде чем рассуждать о чем-то, осуждать и так далее, вы всегда задавайте вопрос: "Ну а какая цель, для чего, зачем?" Если бы они все сдохли там, нам бы было очень тяжело, нас бы обвинили, что это мы их. Поэтому тут политика. Она не всегда должна быть прямолинейной. И я сам часто об этом говорю, потому что я человек слишком прямолинейный порой. А надо утихомириться, иногда подумать о будущем, о цели, о нашем государстве", - сказал Президент.

"Это не значит, что мы этих бандитов повыпускаем и они завтра нам взорвут страну. Это бандиты. Где они находятся? Знаете. Кто им деньги платит? Знаете. Если бы не платили, их бы давно уже не было. Значит, у них (у тех, кто платит деньги. - Прим.) есть интерес к Беларуси. Тоже знаете, какой интерес. В этом хитросплетении политическом надо выстоять, удержаться и ни в коем случае не подставиться, защищая свои интересы", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко также отметил, что белорусские спецслужбы видят и серьезно контролируют соответствующих людей, но многое публично не сообщается.

"Нормально к ним (заключенным в местах лишения свободы. - Прим.) относимся. Но тюрьма - это не курорт. Как тут один рыдал недавно (во время пресс-конференции за рубежом после освобождения. - Прим.). Ну так рыдал! А мы-то знаем, откуда эти рыдания. Мы знаем, кто его ночь готовил к этому выступлению, - рассказал Александр Лукашенко. - Надо отдать должное, американцы мне пообещали: "Вы их отпустите, они не будут грязь лить ни на вас, ни на страну, никто в СМИ выступать не будет". Только выпустили в Литве из бусика этого (одного из помилованных. - Прим.) - наутро заявление. А мы знаем, как ночью их готовили: "Вот тут вот будешь говорить, тут рыдай, тут плачь, что били. Одна там женщина, журналистка, задала ему вопрос: "А вас там били, пытали и прочее?" Даже главный беглый сказал: "Ну, иногда там плечом подтолкнут…"

Александр Лукашенко подчеркнул, что никто никого не бил, и в целом его внутренняя позиция состоит в том, что издевательства недопустимы. В этой связи он вспомнил эпизод из личной жизни, когда, будучи замдиректора завода строительных материалов, сталкивался с осужденными, которых привлекали к работе на производстве. В том числе кого-то поддерживал, если считал те или иные их требования справедливыми. Однажды на зоне, где они отбывали наказание, случился бунт, и Александра Лукашенко попросили приехать и помочь разобраться с ситуацией, об этом просили сами заключенные.

"Тут уже бронетранспортеры вокруг выстроились - расстрелять, задушить. Я приехал туда, и этих людей удалось утихомирить в течение нескольких часов. Я пошел туда один - прокуренная огромная казарма, кровати выброшены, я встал на эту табуретку, чтобы все видели - несколько сот человек. Спросил, какие у них вопросы, записал и сказал: "Это я буду решать, это решу, это решу. Этим заниматься не буду". Они знали мою прямоту. Что обещал, все решено было. Но сразу им сказал условие: "Вы должны все привести в порядок, в противном случае вас просто расстреляют. Такой эпизод в моей жизни был, - поделился Глава государства. - Поэтому я этих людей хорошо знаю. Знаю, как кто страдает. Все это я говорю для того, чтобы вы ни в коем случае снова не попались на интервью с "поросеночком". Помните, такой бегал, у свинки интервью брал. Вот пусть берет интервью там (за рубежом. - Прим.)".

Александр Лукашенко рассказал, о чем думал, принимая решение о помиловании соответствующего человека: "Думаю, пусть идет. Ну дети, семья, ну рыдает жена. Пять лет рыдала, которую я вывез за границу. И деньги еще ей дали. Здесь присутствует человек (он уже генерал), который по моему поручению вывозил за границу. По-человечески".

Более того, Президент поделился шокирующими подробностями насчет того, что могло произойти, если бы в 2020 году он лично не пресек готовящуюся провокацию: "Если бы не Лукашенко-диктатор, их сожгли бы в одном доме, когда спровоцировать их хотели. И этот "лахушкин" сидит сегодня в Польше и вещает. А это он их (ряд оппозиционеров. - Прим.) хотел собрать в одном доме тут, в центре Минска, и сжечь. Слава богу, что Тихановской Светланы там была охрана так называемая - из МВД (речь о бывшем работнике этой правоохранительной структуры. - Прим.) парень "унюхал", что что-то не так, и позвонил нашим силовикам. Они мне доложили. Я сказал: "Публично, демонстративно возьмите под охрану этот дом". И я с улиц снял "Альфу" (спецподразделение КГБ. - Прим.) и бросил туда, чтобы они увидели, что мы знаем и охраняем этот дом. Провокация не удалась. Я впервые говорю о человеке, который это замышлял. Для чего? Для того, чтобы быть одним лидером этой всей вонючей оппозиции. Они до этого достукались".

Президент во время переговоров со спецпосланником Президента США Китом Келлогом в том числе довел до американской стороны позицию своего российского коллеги Владимира Путина насчет возможности перемирия в Украине, для начала хотя бы в воздухе.

Глава государства рассказал, что призвал американскую сторону отойти от предвыборной вакханалии и реализовывать то, о чем заявлялось ранее. "Еще одно заявление и не сделаете - вы будете вниз падать. Через год-полтора промежуточные выборы (в США. - Прим.). Вы их проиграете, а потом и президентские выборы. А я бы не хотел, чтобы Трамп проиграл и эти люди. Они еще, по-моему, не отошли от предвыборной вакханалии. Я им тоже об этом сказал", - рассказал Александр Лукашенко.

"Пора отходить и начинать заниматься конкретным делом. С этих позиций шли переговоры и по Украине в том числе. Они много об этом говорят сегодня - перемирие ну хотя бы в воздухе. Мы с Владимиром Путиным обсуждали эту проблему ранее, это не первый раз поднимается вопрос. Путин правильно говорит: "Слушайте, мы за, мы же не против, мы же не хотим, чтобы по нашим городам били ракеты американские, английские, французские и немецкие".

Напомнил Президент Беларуси и о постоянных атаках дронов. Но, по его словам, у Владимира Путина на этот счет есть одно четкое требование: "Но пусть они (на Западе. - Прим.) скажут своему подчиненному - Зеленскому, чтобы он не наносил по России удары. Тогда мы согласимся".

"Вот эту позицию до американцев довел. И говорю: и что здесь плохого? Мы поработаем, говорит (представитель США. - Прим.), в этом направлении", - рассказал Глава государства.

"Так работайте. Это будет хороший первый шаг к прекращению этой братоубийственной войны. Но я не верю в то, что они (на Западе. - Прим.) хотят прекратить эту войну", - добавил Александр Лукашенко.

Еще одна тема - размещение в Беларуси ракетногло комплекса "Орешник". По словам Главы государства, он понимает тех людей, которые говорят, что размещение в Беларуси ядерного оружия поставило страну под удар. Однако Президент убежден, что подобная идея навязана со стороны. Пока в истории не было случаев, когда нападали на страну, имеющую у себя такое вооружение. Да и сейчас никто не стремится инициировать подобные конфликты.

"И это не для того, чтобы побаловаться и вас потешить. Я не хочу, чтобы на вас и на мою страну (я как Президент и Главнокомандующий за это отвечаю), как раньше, кто-то нападал. И представителям Соединенных Штатов Америки прямо, в лоб дословно сказал: "Ядерное оружие тихо, спокойно существует, охраняется, как положено в мире, но упаси вас господь ступить на нашу землю без нашего ведома. Ответ будет мгновенный, молниеносный, и этим самым оружием, которого вы больше всего боитесь. Понимаете?" - "Понимаем", - рассказал Александр Лукашенко.

"В Волгограде мы договорились со "старшим братом", Владимиром Владимировичем Путиным, о том, что первые позиции "Орешника" будут в Беларуси. Работу "Орешника" вы видели: это те же ракеты, такие же удары, только без ядерного оружия, без радиоактивного загрязнения территории и воздуха. К концу года это оружие будет размещено в Беларуси, - заявил Глава государства. - Тогда не надо будет никому бояться, что Беларусь, обладая ядерным оружием, готова нанести удар. Естественно, что удар будет нанесен не ядерным оружием. Я говорю так, как будет, пока я Президент. Изберете другого - может, у вас будет другая политика. Но я буду делать все, чтобы здесь было самое современное оружие, понимая, что ни ракеты, ни беспилотники сегодня решают судьбу в войне и на фронте. Солдат и его командиры - они главная наша сила. С автоматом, гранатометом и другими видами оружия, особенно на нашей территории".

По словам Президента, на лесисто-болотистой местности эффективность беспилотников не будет такой высокой, как в Украине. Тем не менее в Беларуси занимаются производством и такого вооружения, в том числе совместно с Россией. "Мы развиваем этот вид войск. Мы видим, как это используется на войне. Но не надо забывать и бросаться в крайности", - подчеркнул он.

Александр Лукашенко выразил благодарность российской стороне за содействие в размещении в Беларуси серьезных видов вооружения. "Уверен, те наши сторонники, кто не понимает этого, вскоре поймут это и без войны. Поэтому "Орешнику" на земле белорусской быть. Чтобы не допустить мятежей", - подытожил Глава государства.