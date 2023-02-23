Благодарность Президента объявлена труженикам АПК ряда регионов и сельхозпредприятий

За значительный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли, достижение высоких производственных показателей объявлена Благодарность Президента Республики Беларусь труженикам агропромышленного комплекса ряда регионов и предприятий. Соответствующее распоряжение 23 февраля подписал Глава государства Александр Лукашенко.

Благодарности удостоены труженики АПК Брестской области и Каменецкого района этой области, а также коллективы работников шести предприятий: сельскохозяйственных производственных кооперативов имени И.П.Сенько Гродненского района и "Доропеевичи" Малоритского района Брестской области, открытых акционерных обществ "Агрокомбинат "Юбилейный" Оршанского района Витебской области, "Косино" Логойского района Минской области и "Новогородищенское" Шкловского района Могилевской области, а также коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия "Совхоз-комбинат "Заря" Мозырского района Гомельской области.