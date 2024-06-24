Благодарность Президента Беларуси объявлена отличившимся преподавателям и студентам

Благодарность Президента Беларуси объявлена преподавателям и студентам высших учебных заведений страны. Соответствующее распоряжение Глава государства Александр Лукашенко подписал 24 июня.

За плодотворную научно-педагогическую деятельность, значительный личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и развитие творческих способностей талантливой молодежи Благодарности удостоены семь педагогов: доцент кафедры биотехнологии Полесского государственного университета Наталья Дмитрович, заведующая кафедрой прикладного и системного программирования Витебского государственного университета имени П.М.Машерова Елена Корчевская, доцент кафедры скульптуры Белорусской государственной академии искусств Константин Костюченко, заведующий кафедрой технического сервиса и общеинженерных дисциплин Белорусской государственной сельскохозяйственной академии Виктор Кацуба, декан инженерного факультета Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Дмитрий Линник, старший преподаватель кафедры "Металлургия и технологии обработки металлов" Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого Юрий Мартьянов, начальник кафедры Института пограничной службы Республики Беларусь Павел Савинов.

Благодарность Президента объявлена также группе студентов, представляющих различные вузы Беларуси, за отличные успехи в учебе и активную общественную деятельность. В числе 15 человек, удостоенных награды, - студент пятого курса стоматологического факультета Белорусского государственного медицинского университета Антон Гутырчик, студент четвертого курса инженерно-экономического факультета Белорусско-Российского университета Вадим Милько, студентка четвертого курса спортивно-педагогического факультета массовых видов спорта Белорусского государственного университета физической культуры Карина Метелица, курсант четвертого курса общевойскового факультета Военной академии Республики Беларусь Иван Середин, студент четвертого курса физико-математического факультета Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина Дмитрий Честный.