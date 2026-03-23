Беларусь утвердила изменения в Конвенцию о передаче осужденных к лишению свободы

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 101, которым утвержден Первый факультативный протокол к Конвенции о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания, принятой 6 марта 1998 года.

Протокол был подписан главами государств - участников СНГ в Душанбе 10 октября 2025 года. Он предусматривает назначение в компетентном органе страны уполномоченного лица, которое отвечает за оперативное взаимодействие по вопросам, связанным с передачей осужденных для отбывания наказания исходя из принципа гражданства.

Определяются полномочия данного должностного лица, порядок обмена информацией и другие меры, которые позволяют значительно ускорить выполнение формальных процедур, предусмотренных Конвенцией.