Беларусь утвердила изменения в Конвенцию о передаче осужденных к лишению свободы

    Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 101, которым утвержден Первый факультативный протокол к Конвенции о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания, принятой 6 марта 1998 года.

    Протокол был подписан главами государств - участников СНГ в Душанбе 10 октября 2025 года. Он предусматривает назначение в компетентном органе страны уполномоченного лица, которое отвечает за оперативное взаимодействие по вопросам, связанным с передачей осужденных для отбывания наказания исходя из принципа гражданства.

    Определяются полномочия данного должностного лица, порядок обмена информацией и другие меры, которые позволяют значительно ускорить выполнение формальных процедур, предусмотренных Конвенцией.

    Читайте также

    Все события
    • 5
    • 1:33
    Доклад Министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова
    • 10
    • 3:34
    Встреча с председателем Сената Зимбабве Мейбл Мемори Чиномоной
    • 14
    • 11:23
    Встреча с председателем Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ерланом Кошановым