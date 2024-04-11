Наград и Благодарности Президента удостоены участники и организаторы космического полета

Глава государства Александр Лукашенко удостоил высоких наград и Благодарности Президента участников и организаторов космического полета первого белорусского космонавта в суверенной истории страны. Указы и распоряжение были подписаны Президентом. В соответствии с ними в том числе отмечены заслуги представителей российской стороны. Награды представителям Беларуси вручены 11 апреля на торжественной церемонии во Дворце Независимости.

За значительные достижения в сфере космической деятельности, большой вклад в научные исследования, подготовку высококвалифицированных кадров, укрепление международного сотрудничества ордена Дружбы народов удостоен генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Юрий Борисов; Благодарность Президента Беларуси объявлена исполнительному директору по пилотируемым космическим программам госкорпорации "Роскосмос" Сергею Крикалёву, космонавту-испытателю Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина Олегу Новицкому и начальнику этого центра Максиму Харламову.

За мужество, проявленное при осуществлении космического полета, значительный личный вклад в освоение космоса звание "Герой Беларуси" присвоено космонавту Марине Василевской.

Орденом Почета награжден председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков, медалью "За трудовые заслуги" - генеральный директор авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец. Специальные листы об объявлении Благодарности Президента Глава государства вручил космонавту Анастасии Ленковой и заместителю начальника управления аэрокосмической деятельности НАН Беларуси Ивану Буче. Александр Лукашенко также вручил благодарственные письма Президента родителям Марины Василевской и Анастасии Ленковой.