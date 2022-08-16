Александр Лукашенко принял важнейшие кадровые решения

Ряд важнейших кадровых решений принят Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Валерий Иванов, чуть более года возглавлявший Управление делами Президента, обратился к Главе государства с просьбой рассмотреть его ходатайство о переходе на другую работу. Александр Лукашенко эту просьбу поддержал.

Надо отметить, что за непродолжительное время работы Валерий Иванов сумел организовать коллектив на выполнение поставленных Главой государства задач и добиться серьезных результатов в развитии организаций, подчиненных Управделами. Варианты применения его опыта и знаний на ином важном направлении будут рассмотрены в самое ближайшее время, после улучшения состояния здоровья.

Управление делами Президента Республики Беларусь возглавил Юрий Назаров, который до сегодняшнего дня в должности Заместителя Премьер-министра курировал вопросы развития машиностроения, нефтехимии, деревообработки и науки. Юрий Назаров обладает значительным опытом руководящей работы на самом высоком государственном уровне. Работал в системе Управления делами, занимал должность заместителя управляющего в 2010-2013 годах. Глубоко владеет спецификой производственных и экономических процессов этой многопрофильной структуры.

В свою очередь должность вице-премьера займет Петр Пархомчик, который до настоящего времени работал на посту Министра промышленности. Он является высококлассным организатором производства, более 13 лет возглавлял флагман промышленного комплекса Беларуси - БЕЛАЗ. Он в курсе всех поручений и требований Главы государства, выполнение которых будет курировать на новом посту.