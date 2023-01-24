Александр Лукашенко подписал Указ о призыве на срочную военную службу и службу в резерве

    Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 января подписал Указ № 19 "Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве".

    Документом предусматривается призвать в феврале-мае 2023 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку, а также на службу в резерве граждан из числа студентов первого курса учреждений высшего образования сельскохозяйственного профиля, имеющих право на отсрочку от призыва для продолжения образования и изъявивших желание пройти такую службу.

    Принятие Указа позволит республиканским органам государственного управления, местным исполнительным и распорядительным органам своевременно провести мероприятия по призыву граждан на срочную военную службу и службу в резерве.

    Одновременно Указом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки военной службы. 

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