Александр Лукашенко подписал поправки в Кодекс о культуре

Глава государства Александр Лукашенко подписал 25 июля Закон, которым изменяются и дополняются нормы Кодекса Республики Беларусь о культуре.

В частности, в соответствии с принятыми изменениями перераспределяются полномочия между Министерством культуры и местными органами власти по вопросам использования недвижимых материальных историко-культурных ценностей регионального значения, упрощается порядок проведения на них работ по текущему ремонту.

Законом вводится обязанность получения удостоверения на право организации и проведения культурно-зрелищного мероприятия всеми организаторами, кроме физических лиц, проводящих мероприятие для собственных нужд и без получения прибыли (юбилеи, свадьбы и так далее).

Предусматривается система обязательного включения Министерством культуры организаторов культурно-зрелищных мероприятий в соответствующий реестр. Проведение культурных мероприятий будет возможно только включенными в реестр организаторами.

В соответствии с поправками в Кодекс экскурсионное обслуживание посетителей музеев разрешается только работникам этих музеев.

Устанавливается приоритетное право на приобретение культурных ценностей государственными организациями культуры в случае принятия собственником решения об их отчуждении.

В Законе содержатся также иные нормы, в том числе предусматривающие уточнение отдельных аспектов в сферах библиотечной, музейной, ремесленной деятельности, кинематографии, народного творчества.