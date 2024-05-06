Александр Лукашенко 8-9 мая совершит рабочий визит в Российскую Федерацию

    Президент Беларуси Александр Лукашенко 8-9 мая совершит рабочий визит в Российскую Федерацию.

    В Москве 8 мая Глава государства примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Этот саммит станет юбилейным - в мае исполняется 10 лет со дня подписания Договора о создании ЕАЭС. Мероприятие пройдет в узком и расширенном составах. Ожидается, что Александр Лукашенко в своем выступлении на заседании обозначит позицию Беларуси по основным вопросам повестки дня и выскажется о перспективах дальнейшего развития евразийской интеграции.

    В первой половине дня 9 мая Александр Лукашенко на Красной площади вместе с другими приглашенными лидерами стран будет присутствовать на военном параде в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также примет участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

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