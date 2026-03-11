Александр Лукашенко принял решение об оказании гуманитарной помощи Вьетнаму

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение об оказании гуманитарной помощи Социалистической Республике Вьетнам.
Это решение является ответом на поступившую от официального Ханоя просьбу о содействии в ликвидации последствий серии масштабных стихийных бедствий, которые в 2025 году обрушились на Вьетнам и привели к многочисленным жертвам и разрушениям.
Республика Беларусь направит помощь братскому вьетнамскому народу, руководствуясь принципом гуманизма и установленными между двумя странами отношениями стратегического партнерства.
Главой государства дано соответствующее поручение Министерству по чрезвычайным ситуациям.