Президент принял кадровые решения в судейском корпусе

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял кадровые решения в судейском корпусе. Соответствующий Указ № 201 Глава государства подписал 22 июня.

Назначен ряд руководителей и судей в областные и районные суды, некоторые из них - на новый пятилетний срок. В их числе Олег Лапеко, который продолжит работу в должности заместителя председателя Минского областного суда.

Впервые назначены 14 судей. Все они приступят к осуществлению правосудия после принесения присяги.