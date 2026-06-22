Президент принял кадровые решения в судейском корпусе

    Президент Беларуси Александр Лукашенко принял кадровые решения в судейском корпусе. Соответствующий Указ № 201 Глава государства подписал 22 июня.

    Назначен ряд руководителей и судей в областные и районные суды, некоторые из них - на новый пятилетний срок. В их числе Олег Лапеко, который продолжит работу в должности заместителя председателя Минского областного суда.

    Впервые назначены 14 судей. Все они приступят к осуществлению правосудия после принесения присяги.

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