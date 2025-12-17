Александр Лукашенко подписал Указ о страховании урожая сельхозкультур, скота и птицы в 2026 году

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 декабря подписал Указ № 437 "О страховании урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы в 2026 году".

Документом утвержден перечень сельскохозяйственных культур, скота и птицы, а также тарифы по их обязательному страхованию с государственной поддержкой на 2026 год. Кроме того, установлен процент возмещения ущерба на пересев при гибели сельскохозяйственных культур, при гибели (падеже), вынужденном убое (уничтожении) скота и птицы.

Указ направлен на обеспечение страховой защиты сельхозпроизводителей.