Александр Лукашенко подписал Указ о ремесленной деятельности

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 августа подписал Указ № 328 "Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности".

Документом утверждено Положение об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности. Совету Министров поручено до 1 сентября определить перечень видов ремесленной деятельности. С 1 октября регистрация физических лиц в качестве ремесленников будет осуществляться в соответствии с данным перечнем.

В этот перечень, в частности, планируется включить кузнечное дело, художественную обработку и роспись изделий из дерева, камня, керамики, изготовление пряжи, а также отдельные традиционные национальные виды ремесел.

Одновременно в целях возрождения уникальных ремесел местные органы власти наделены правом определять дополнительные виды такой деятельности на своей территории.

В зависимости от режима налогообложения осуществление ремесленной деятельности будет возможно при уплате налога на профессиональный доход либо ремесленного сбора.

К основаниям для принятия местными органами решения об уплате физическим лицом ремесленного сбора Указом отнесены наличие статуса народного мастера, членства в Белорусском союзе мастеров народного творчества, работа в должности мастера народных промыслов (ремесел), получение пенсии по возрасту или за выслугу лет, инвалидность I или II группы, проживание в малонаселенном пункте (до 50 человек).

В Указе также определен порядок начала осуществления ремесленной деятельности. Для этого потребуется получение уведомления через мобильное приложение "Налог на профессиональный доход" при уплате такого налога или административного решения местных органов власти при уплате ремесленного сбора.

Документом введен запрет на использование в ремесленной деятельности промышленных машин и оборудования. При этом ремесленникам предоставлена возможность сбыта изделий на арендуемых площадях в торговых и иных объектах, торговых центрах, в интернете, а также через юридические лица и индивидуальных предпринимателей по гражданско-правовым договорам.

Новации Указа направлены на комплексное урегулирование процедурных вопросов осуществления ремесленной деятельности и будут способствовать развитию ремесленничества на основе национальных традиций и передаче последующим поколениям культурного наследия Беларуси.