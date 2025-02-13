Александр Лукашенко подписал изменения в Закон о дорожном движении

    Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал изменения в Закон "О дорожном движении".

    Обновленным законом предусматривается увеличение максимально допустимой мощности двигателя для колесных тракторов и самоходных машин категорий C, D, E, F 80 до 110,3 киловатта), которые используются для выполнения сельскохозяйственных работ.

    Кроме того, лица, достигшие семнадцатилетнего возраста, смогут получать право управления самоходными машинами сельхозназначения, а также колесными тракторами с двигателями мощностью до 110,3 киловатта (например, такими как "Беларус-1221"). Это позволит активнее привлекать учащихся учреждений профессионально-технического образования к посевным и уборочным работам.

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