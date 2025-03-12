Владимир Караник наделен полномочиями представлять интересы Беларуси в органах ЕАЭС и СНГ

Глава государства Александр Лукашенко 12 марта подписал Указ № 105, в соответствии с которым Заместитель Премьер-министра Владимир Караник наделен полномочиями по вопросам деятельности Беларуси в рамках ЕАЭС, определен представителем от Беларуси в Совете ЕЭК и назначен Национальным координатором Беларуси по вопросам СНГ. Документ принят в целях обеспечения представительства и защиты интересов страны в рамках Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств, реализации государственной политики в соответствующих сферах.

В качестве Национального координатора Беларуси по вопросам СНГ Владимир Караник будет совместно с заинтересованными государственными органами и организациями координировать выработку механизмов реализации приоритетных направлений развития сотрудничества нашей страны в СНГ. Он также имеет полномочия вносить предложения в Исполнительный комитет СНГ по вопросам совершенствования деятельности Содружества для последующего рассмотрения на заседаниях Совета глав государств, Совета глав правительств и Экономического совета СНГ. Кроме того, Национальный координатор осуществляет контроль за реализацией в Беларуси документов, принятых в рамках СНГ.

Вице-премьер наделен полномочиями по вопросам деятельности Беларуси в рамках ЕАЭС и определен представителем от нашей страны в Совете ЕЭК - органе, который осуществляет общее руководство деятельностью ЕЭК и регулирование интеграционных процессов в ЕАЭС, в том числе организует работу по совершенствованию правового регулирования в ЕАЭС, рассматривает результаты мониторинга и контроля исполнения актов Союза.

Учитывая, что Беларусь в этом году председательствует в органах ЕАЭС, Владимир Караник будет выполнять функции Председателя Совета ЕЭК, а также осуществлять координацию и контроль за реализацией государственными органами приоритетных направлений сотрудничества в рамках ЕАЭС, указанных в обращении Президента Беларуси Александра Лукашенко к главам государств - членов ЕАЭС.