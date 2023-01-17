В Беларуси допустили применение при строительстве проектной документации разных стран

    В Беларуси при строительстве зданий и сооружений допускается применение проектной документации, разработанной и прошедшей экспертизу по строительным, техническим нормам иных стран. Это предусмотрено Указом № 9, который Глава государства Александр Лукашенко подписал 17 января.

    В соответствии с документом внесены изменения в Указ № 26 "О мерах по совершенствованию строительной деятельности" от 14 января 2014 года.

    Порядок строительства конкретных объектов по нормам иных стран, приемки в эксплуатацию таких объектов, осуществления надзора за ними при строительстве будет устанавливать Совет Министров.

    Указ вступает в силу после его официального опубликования.

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