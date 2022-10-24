Утвержден новый состав Президиума Национальной академии наук Беларуси
Утвержден новый состав Президиума Национальной академии наук Беларуси. Соответствующий Указ № 376 подписал Глава государства Александр Лукашенко.
В состав президиума введены недавно назначенные главный ученый секретарь НАН, академики-секретари отделений биологических, медицинских, физико-технических наук, отделения физики, математики и информатики Академии наук, председатель Совета молодых ученых НАН.
Обновление состава Президиума НАН направлено на повышение эффективности принимаемых решений по развитию научно-технической и инновационной деятельности, отечественных научных школ, творческого потенциала молодых ученых.