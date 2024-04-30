Установлена юбилейная медаль к 30-летию Службы безопасности Президента

Глава государства Александр Лукашенко 30 апреля подписал Указ № 183 об установлении юбилейной медали "30 год Службе бяспекі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь".

Документом также утверждено положение о юбилейной медали, ее описание и образец удостоверения к ней.

На лицевой стороне медали по центру расположен геральдический знак - эмблема Службы безопасности, а в нижней части - цифры "1994" и "2024". На оборотной стороне - венок из листьев лавра и дуба, обвитый у основания лентой, и надпись "30 год Службе бяспекі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь".

Награждать юбилейной медалью будут военнослужащих и гражданский персонал Службы безопасности за образцовое исполнение служебных обязанностей, а также ее ветеранов и других лиц, в том числе иностранных государств, за значительный вклад в развитие и совершенствование деятельности в сфере государственной охраны, организацию взаимодействия госорганов и других структур со Службой безопасности.