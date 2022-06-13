Совещание по совершенствованию рекламно-выставочной деятельности и работы белорусского павильона на ВДНХ в Москве

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 июня провел совещание по вопросам совершенствования деятельности белорусского павильона на ВДНХ в Москве.

В ходе совещания Глава государства актуализировал задачи по работе на российском рынке.

"Сложившаяся ситуация вокруг Беларуси, особенно в сфере экономики, диктует особую актуальность, и определенные нестандартные требуются действия в связи с этим. Ясно, что в данной ситуации основным нашим партнером (как было раньше), то тем более (сейчас. - Прим.) стала Российская Федерация. И работе на российском рынке мы придаем особое значение. Это ни для кого не является секретом. Поэтому мобилизовываются в Правительстве (если нет, то должны) все ресурсы для того, чтобы эффективно действовать на восточном направлении. Это не значит, что мы должны забыть другие рынки - и развивающихся стран, и традиционные наши рынки, Европейского союза, США. Но пока мы не можем там работать так эффективно, как работали мы до введения этих пакетов санкций. Сейчас понятно - Россию будут душить до предела, а заодно и нас. Чтобы Россия не смогла обойти санкции через Беларусь. Такова ситуация", - сказал Президент.

Глава государства отметил, что поэтому российскому направлению уделяется особое внимание. И большое значение имеет рекламно-выставочная деятельность. "Товар надо показывать лицом. Его надо рекламировать. А для того, чтобы рекламировать, его надо выставлять", - подчеркнул белорусский лидер.

В этой связи на совещание был вынесен вопрос совершенствования деятельности белорусского павильона на ВДНХ.

"Для меня, моей работы он значим в том плане, что когда-то мы еще во времена Бориса Николаевича Ельцина с Назарбаевым (первые президенты Российской Федерации и Казахстана. - Прим.) очень жестко поставили вопрос перед Россией, чтобы ВДНХ была, как в Советском Союзе, чтобы там были представлены все республики. В том случае, когда ставился этот вопрос мною и Назарбаевым, чтобы каждая постсоветская республика… Балтийские страны отказались от этого, ну господь с ними… Чтобы этот ВДНХ был приведен в порядок и каждому был павильон. Так мы получили для Беларуси павильон, - рассказал белорусский лидер. - В силу вот этой актуальности мною было обращено внимание на работу этого павильона".

Александр Лукашенко отметил, что по различным каналам получил информацию о работе белорусского павильона, и, как ему докладывают ответственные чиновники, все хорошо, и объект работает с прибылью. "Слушайте, мне ведь важно, чтобы это было прибыльное мероприятие. Но еще важнее, чтобы там достижения страны были представлены. И самые высокие достижения, будь то продукты питания, одежда, техника или еще что-то, продавались через ВДНХ, через наш павильон. Мне говорят: знаете, это не приспособлено для этого. Слушайте, мне все равно, для чего приспособлено. Но это в сердце громадной России. Магазин, можно сказать. Вы же сейчас торгуете там - ипэшники и прочие. С прибылью работаете. А как "Беллегпрому", государственным предприятиям туда прийти, что-то выставить и продать, - это нельзя. Как понимать?" - поставил вопрос Глава государства.

Президент подчеркнул, что в павильоне должна быть выставлена для рекламы соответствующая продукция: "Должны быть наши продукты, которые мы производим, - от продуктов питания до техники. И реализованы, насколько это возможно. А также заключены контракты. Эффективность должна быть этого белорусского центра, за который я, подчеркиваю, боролся".