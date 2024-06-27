Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня собрал совещание по вопросам функционирования банковского сектора.

"Очень коротко хотел бы сегодня с вами обсудить несколько вопросов функционирования банковского сектора. Национальный банк предлагает дальнейшее развитие отдельных банковских структур с учетом перспектив сотрудничества с потенциальными инвесторами и внешними контрагентами. Но прежде чем ваши предложения одобрить, я хотел бы убедиться в том, что эти подходы будут способствовать решению общегосударственных задач. Государство в основе всего", - обратил внимание Александр Лукашенко, открывая совещание.

Президент подчеркнул, что реализация вносимых предложений должна расширить возможности банковского сектора и помочь развитию отечественных предприятий. "Волокиты быть не должно. Я уже вам в начале сказал: для вас санкций нет. В любой ситуации можно найти выход из положения", - убежден Глава государства.

"Более детально просил бы остановиться на вопросах проведения трансграничных расчетов. В конце марта мы уже обсуждали эту тему и договорились, что там, где необходимо, будем помогать отечественным предприятиям в проведении платежей для зарубежных партнеров и возврате в страну валютной выручки", - напомнил Александр Лукашенко.