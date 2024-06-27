Совещание по вопросам функционирования банковского сектора

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Лукашенко совещание сегодня
Лукашенко сегодня
Лукашенко сегодня фото
Лукашенко банковский сектор
Лукашенко совещание банки
Лукашенко совещание сегодня
Лукашенко сегодня
Лукашенко сегодня фото
Лукашенко банковский сектор
Лукашенко совещание банки

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня собрал совещание по вопросам функционирования банковского сектора.

"Очень коротко хотел бы сегодня с вами обсудить несколько вопросов функционирования банковского сектора. Национальный банк предлагает дальнейшее развитие отдельных банковских структур с учетом перспектив сотрудничества с потенциальными инвесторами и внешними контрагентами. Но прежде чем ваши предложения одобрить, я хотел бы убедиться в том, что эти подходы будут способствовать решению общегосударственных задач. Государство в основе всего", - обратил внимание Александр Лукашенко, открывая совещание.

Президент подчеркнул, что реализация вносимых предложений должна расширить возможности банковского сектора и помочь развитию отечественных предприятий. "Волокиты быть не должно. Я уже вам в начале сказал: для вас санкций нет. В любой ситуации можно найти выход из положения", - убежден Глава государства.

"Более детально просил бы остановиться на вопросах проведения трансграничных расчетов. В конце марта мы уже обсуждали эту тему и договорились, что там, где необходимо, будем помогать отечественным предприятиям в проведении платежей для зарубежных партнеров и возврате в страну валютной выручки", - напомнил Александр Лукашенко.

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