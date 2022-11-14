Соболезнование в связи со смертью Героя Социалистического Труда Александра Слободы

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким Героя Социалистического Труда Александра Ивановича Слободы.

"Ушел из жизни человек большого личного мужества, несгибаемой воли, ставший примером беззаветного служения своей стране, своему народу. С честью пройдя испытания Великой Отечественной войны, Александр Иванович внес значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса БССР и становление молодого белорусского государства. Его сила духа, упорство в достижении цели, принципиальность и твердость характера достойны искренней благодарности и глубокого уважения потомков. Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах", - говорится в соболезновании.