Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким Жозе Эдуарду душ Сантуша и народу Анголы.

"От имени белорусского народа и себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи со смертью известного государственного деятеля и многолетнего Президента независимой Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, - говорится в послании. - Ушел в мир иной особенный политик, который стал символом борьбы с колониализмом, против угнетения и ограничений права нации на самоопределение".

Глава государства также подчеркнул, что трудно переоценить роль Жозе Эдуарду душ Сантуша в мирном урегулировании и восстановлении страны после одной из самых продолжительных и разрушительных гражданских войн.

В это скорбное время Президент адресовал слова поддержки родным и близким умершего, а также всему ангольскому народу в связи с большой утратой.