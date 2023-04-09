Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову в связи со смертью его матери.

"С чувством глубокого сопереживания приношу Вам соболезнования по поводу утраты самого близкого и родного человека - Вашей матери. Огулабат Бердымухамедова останется в нашей памяти как пример истинного достоинства и благородства туркменской женщины. В скорбный час прошу принять искренние слова поддержки и сочувствия Вам, Вашей семье, родным и близким. Пусть тепло материнской любви и светлые воспоминания помогут Вам пережить эти печальные дни", - говорится в соболезновании.