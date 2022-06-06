Приветствие участникам XXVIII Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2022"

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям XXVIII Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2022".

"Мир вступил в новую эпоху, и Беларусь по праву входит в число стран, наиболее активно внедряющих процессы цифровизации в экономике, государственном управлении, финансовой и социальной сферах", - говорится в приветствии.

Глава государства обратил внимание, что площадка форума уже много лет дает прекрасную возможность для обсуждения новых подходов к управлению цифровым развитием, широкой презентации уже достигнутых результатов, обсуждения перспектив будущих преобразований. Александр Лукашенко отметил, что активное участие в "ТИБО-2022" представителей Евразийской экономической комиссии, государств - членов ЕАЭС и СНГ позволяет специалистам и экспертам международного уровня обмениваться передовым опытом, продвигать самые креативные идеи, заключать выгодные контракты.

"Убежден, что нынешняя встреча в Минске будет яркой и плодотворной для профессионалов IT-индустрии и многочисленных гостей", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент пожелал участникам и гостям форума крепкого здоровья, успешной работы и реализации самых смелых идей.