Приветствие участникам XXI Национального фестиваля белорусской песни и поэзии

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям XXI Национального фестиваля белорусской песни и поэзии.

Глава государства отметил, что многолетняя традиция фестивальных встреч на гостеприимной молодечненской земле способствует благородному делу сохранения и обогащения бесценного наследия белорусской культуры.

"Уверен, нынешний форум, посвященный Году исторической памяти и 140-летию белорусских классиков Янки Купалы и Якуба Коласа, подарит зрителям радость долгожданных встреч с известными деятелями искусства, станет центром притяжения молодых талантливых исполнителей и снова откроет новые имена", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент пожелал фестивалю творческих достижений, а его организаторам, участниками и гостям - приятных впечатлений, осуществления всех планов, крепкого здоровья, счастья и благополучия.