Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям ХХІХ Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2023".

"Этот грандиозный форум создавался как ежегодная открытая площадка для обмена опытом и демонстрации достижений в телекоммуникационных, банковских, информационных технологиях. Миссия "ТИБО" проста и благородна: продвижение и внедрение в Беларуси самого лучшего и передового", - говорится в приветствии.

Глава государства отметил, что в стране сформирован мощный блок отраслевых IT-проектов, целью которых является полномасштабная информатизация и цифровая трансформация всех отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления, а также наращивание экспортного потенциала в этом перспективном направлении.

"Убежден, активный профессиональный диалог и экспертный обмен мнениями и в дальнейшем будут способствовать успешной реализации новых проектов и расширению сотрудничества между государствами и партнерами для практического решения самых сложных задач", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал участникам "ТИБО-2023" интересных встреч, выгодных контрактов и удачи на избранном пути.