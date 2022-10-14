Приветствие участникам 11-й встречи городов-побратимов Беларуси и России

Участникам 11-й встречи городов-побратимов Беларуси и России

Сердечно приветствую участников 11-й встречи городов-побратимов Беларуси и России, посвященной укреплению Союзного государства в условиях внешних вызовов и угроз.

Обретая силу и динамику, данное движение становится важной составляющей двустороннего межрегионального сотрудничества.

Во многом благодаря предметному участию породненных городов реализуются совместные проекты, определяются новые актуальные приоритеты, разрабатываются программы, направленные на расширение хозяйственных связей, дальнейшую интеграцию и повышение благосостояния населения.

Сегодняшняя встреча проходит на фоне крайне напряженной международной обстановки, роста нестабильности в мире и отдельных регионах. В этой ситуации как никогда важно сохранять и упрочивать узы дружбы, развивать взаимодействие по всем направлениям, совместными усилиями обеспечивать безопасность на нашей земле.

Без сомнения, встречи городов-побратимов вносят весомую лепту в наращивание стратегического партнерства в рамках Союзного государства, активизацию деловых и человеческих контактов.

Желаю участникам мероприятия успешной работы, удачи во всех делах и начинаниях, новых свершений во имя процветания белорусского и российского народов.

Александр Лукашенко