Приветствие участникам XXV Национального фестиваля белорусской песни и поэзии

    Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXV Национального фестиваля белорусской песни и поэзии.

    Глава государства поздравил всех с открытием культурного форума, который стал знаковым событием и уже в двадцать пятый раз собирает любителей музыки и родного слова.

    "На несколько дней Молодечно становится центром творческой жизни страны, где переплетаются традиции и современность. На фестивальных сценах звучат голоса знаменитых мастеров и молодых исполнителей, рождаются интересные идеи и проекты, которые отражают духовную силу и ценности белорусского народа", - говорится в приветствии.

    Президент выразил уверенность, что юбилейное мероприятие подарит гостям и участникам праздничное настроение и незабываемые мгновения единения с настоящим искусством.

    Александр Лукашенко пожелал всем доброго здоровья, успехов и новых достижений.

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