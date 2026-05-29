Приветствие участникам XVI Национального телевизионного конкурса "Телевершина"
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам XVI Национального телевизионного конкурса "Телевершина".
"Телевершина" стала доброй традицией чествования ярких достижений талантливых представителей белорусского телевизионного сообщества. Творческая атмосфера и жанровое многообразие Национального конкурса вдохновляют уже состоявшихся и только начинающих авторов отечественной тележурналистики на создание новых форматов работы и рейтинговых проектов, наполненных гордостью за страну и любовью к зрителю, а награды лауреатов свидетельствуют о признании мастерства среди коллег", - говорится в поздравлении.
"Убежден, что нынешняя церемония порадует высокими результатами и подарит участникам праздничное настроение, идеи и энергию для покорения новых профессиональных высот", - отметил Глава государства.
Александр Лукашенко пожелал участникам конкурса крепкого здоровья, успехов и плодотворной работы по дальнейшему развитию телеиндустрии родной Беларуси.