Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам XVI Национального телевизионного конкурса "Телевершина".

"Телевершина" стала доброй традицией чествования ярких достижений талантливых представителей белорусского телевизионного сообщества. Творческая атмосфера и жанровое многообразие Национального конкурса вдохновляют уже состоявшихся и только начинающих авторов отечественной тележурналистики на создание новых форматов работы и рейтинговых проектов, наполненных гордостью за страну и любовью к зрителю, а награды лауреатов свидетельствуют о признании мастерства среди коллег", - говорится в поздравлении.

"Убежден, что нынешняя церемония порадует высокими результатами и подарит участникам праздничное настроение, идеи и энергию для покорения новых профессиональных высот", - отметил Глава государства.

Александр Лукашенко пожелал участникам конкурса крепкого здоровья, успехов и плодотворной работы по дальнейшему развитию телеиндустрии родной Беларуси.