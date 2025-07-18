Приняты дополнительные меры по обеспечению войск транспортными средствами и БПЛА в военное время

    Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 июля подписал Указ № 282, который предусматривает дополнительные меры по обеспечению Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований транспортными средствами, в том числе беспилотными летательными аппаратами, предоставляемыми госорганами и организациями в период мобилизации и военное время.

    Документ корректирует Положение о военно-транспортной обязанности, утвержденное Указом от 14 августа 2001 года № 434. Теперь военно-транспортная обязанность распространяется на транспортные средства государственных органов и иных организаций, а также на граждан, которые получили транспортные средства по договору финансовой аренды (лизингу). Уточняется порядок установления мобилизационных заданий для организаций-поставщиков транспортных средств и их учета при мобилизационном развертывании.

    Минобороны наделяется полномочиями по определению перечней запасных частей, инструмента и инвентаря, необходимых для обеспечения работы поставляемых транспортных средств.

    Порядок контроля за исполнением военно-транспортной обязанности определяется Советом Министров.

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