Президент подписал законы о ратификации международных документов в сферах миграции и правоохранительной деятельности

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал ряд законов о ратификации международных документов, регулирующих правоотношения в сфере миграции и правоохранительной деятельности. Соответствующие законы ранее были приняты Палатой представителей и одобрены Советом Республики.

Подписан Закон о ратификации межправительственного соглашения между Беларусью и Кыргызстаном о порядке пребывания граждан на территориях двух стран. Соглашением урегулирован порядок временного пребывания граждан, определен перечень документов, по которым они могут въезжать (выезжать) на территорию Кыргызстана и Беларуси.

Также подписан Закон о ратификации межправительственного соглашения между Беларусью и Кыргызстаном о реадмиссии. Соглашением определяется порядок возврата, приема и передачи лиц, находящихся на территории двух государств в нарушение действующего национального законодательства по вопросам въезда, выезда и пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства.

Президент подписал Закон о ратификации протокола о прекращении действия соглашения о помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 24 сентября 1993 года. Документ предусматривает прекращение действия названного соглашения в связи с утратой его актуальности. В настоящее время правоотношения, связанные с обеспечением помощи беженцам и вынужденным переселенцам на территории Республики Беларусь, урегулированы национальным законодательством, учитывающим все международные обязательства в данном направлении.

Александр Лукашенко также подписал Закон о ратификации договора о порядке организации и проведения международной контролируемой поставки компетентными органами государств - участников Содружества Независимых Государств. Договором определяется порядок организации и проведения международной контролируемой поставки товаров, средств, веществ и предметов, свободная реализация которых запрещена или гражданский оборот ограничен, а также предметов, добытых преступным путем, в целях выявления преступлений и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.