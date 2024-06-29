Поздравление жителям Витебска с 1050-летием города

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил жителей Витебска с 1050-летием города.

Глава государства подчеркнул, что Витебск является одним из древнейших городов на территории Беларуси и по праву считается ее культурной столицей.

"Витебщина подарила миру целое созвездие выдающихся личностей, среди которых Евфросиния Полоцкая, Марк Шагал, Геннадий Цитович, Алексей Дударев и многие другие. Ежегодно сюда устремляются сотни артистов и десятки тысяч туристов, чтобы стать участниками и гостями яркого и самобытного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Здесь свято чтят героическую историю белорусского народа, берегут память о бойцах Красной армии, партизанах и подпольщиках, победивших фашизм в годы Великой Отечественной войны", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что сегодня регион активно развивается, стремится к еще более высоким результатам в нефтехимии, металлургии, строительстве, легкой и пищевой промышленности, сельском хозяйстве, производстве фармацевтических препаратов и в иных сферах.

"Общими усилиями улучшается социальная инфраструктура для граждан, ведь главное достояние Витебщины - это ее жители. Гостеприимные люди с широкой душой и щедрым сердцем, которые своим трудом созидают благополучие на родной земле. Убежден, что и впредь вы сделаете все, чтобы областной центр процветал и хорошел на радость жителям и гостям Беларуси", - подчеркнул Александр Лукашенко.