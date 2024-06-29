Поздравление жителям города Старые Дороги и Стародорожского района

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил жителей города Старые Дороги и Стародорожского района с 500-летним юбилеем города.

"Летопись города и района богата разными событиями и свершениями, которые тесно связаны с борьбой белорусского народа за свободу и независимость. Особые героизм и мужество жители района проявили в годы Великой Отечественной войны, когда земля буквально горела под ногами у оккупантов", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что трудолюбие, сплоченность и упорство нескольких послевоенных поколений превратили Стародорожский край в чистый, уютный, ухоженный уголок Беларуси, где бережно хранят богатое природное и историческое наследие предков.

"Пусть так будет всегда. И пусть сбываются все ваши планы, мечты и надежды, а любовь к родной земле и впредь вдохновляет на новые достижения во имя будущего города, района и Беларуси", - пожелал Президент.