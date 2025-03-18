Поздравление военнослужащим и ветеранам внутренних войск МВД

Военнослужащим и ветеранам внутренних войск Министерства внутренних дел Беларуси

Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас с днем внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

Вся более чем вековая история внутренних войск - это верное служение стране и народу, а ее наиболее яркими страницами являются героическая борьба с внешним и внутренним врагом во время иностранной военной интервенции и Великой Отечественной войны, участие в налаживании мирной жизни в послевоенные годы, наведение правопорядка в лихие девяностые, недопущение дестабилизации обстановки в стране в двадцать первом веке.

Сегодня внутренние войска представляют собой боеспособное воинское формирование, оснащенное профессиональными кадрами, современной техникой и вооружением, которое ежедневно обеспечивает правопорядок на улицах наших городов, задерживает и конвоирует преступников, охраняет особо важные государственные объекты и исправительные учреждения, обезвреживает взрывные устройства и боеприпасы, противодействует незаконным вооруженным формированиям.

Отличительными качествами каждого воина внутренних войск являются верность присяге, мужество и высокое боевое мастерство.

Отдельные слова признательности ветеранам, которые и сегодня поддерживают тесную связь с воинскими коллективами и активно занимаются патриотическим воспитанием молодежи.

Благодарю за службу!

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира, благополучия и новых успехов в деле служения нашей родной Беларуси.

Александр Лукашенко