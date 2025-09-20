Поздравление участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки "Дажынкi-2025" в Заславле

    Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил участников и гостей областного фестиваля-ярмарки "Дажынкi-2025" в Заславле:

    "Уважаемые хлеборобы Минской области!

    Сердечно поздравляю вас с успешным завершением уборочной кампании. 

    По доброй традиции в этот праздничный день мы от души чествуем тружеников сельской нивы, благодаря которым у белорусов всегда есть хлеб на столе.

    Каравай Минщины в нынешнем году весит более 2 миллионов тонн. Это четвертая часть республиканского намолота и самый большой вклад из всех регионов страны. Рекордная урожайность и хорошие показатели практически в каждом районе области являются ярким свидетельством хозяйского подхода к земле и соблюдения технологий.

    Особые слова признательности адресую комбайнерам и водителям, которые продемонстрировали выдающиеся результаты на отечественной технике.

    Убежден, что и в дальнейшем общие усилия тех, кто занят в агропромышленной сфере, помогут области сохранить почетный статус житницы республики.

    Пусть наши бескрайние золотые поля всегда колосятся под мирным небом.

    Желаю сельчанам Минщины крепкого здоровья, прекрасного настроения, неизменно щедрых урожаев и успехов на благо родной Беларуси".

