Поздравление участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки "Дажынкi-2025" в Заславле

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил участников и гостей областного фестиваля-ярмарки "Дажынкi-2025" в Заславле:

"Уважаемые хлеборобы Минской области!

Сердечно поздравляю вас с успешным завершением уборочной кампании.

По доброй традиции в этот праздничный день мы от души чествуем тружеников сельской нивы, благодаря которым у белорусов всегда есть хлеб на столе.

Каравай Минщины в нынешнем году весит более 2 миллионов тонн. Это четвертая часть республиканского намолота и самый большой вклад из всех регионов страны. Рекордная урожайность и хорошие показатели практически в каждом районе области являются ярким свидетельством хозяйского подхода к земле и соблюдения технологий.

Особые слова признательности адресую комбайнерам и водителям, которые продемонстрировали выдающиеся результаты на отечественной технике.

Убежден, что и в дальнейшем общие усилия тех, кто занят в агропромышленной сфере, помогут области сохранить почетный статус житницы республики.

Пусть наши бескрайние золотые поля всегда колосятся под мирным небом.

Желаю сельчанам Минщины крепкого здоровья, прекрасного настроения, неизменно щедрых урожаев и успехов на благо родной Беларуси".