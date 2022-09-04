Поздравление с юбилеем 3-й отдельной Краснознаменной бригады специального назначения

Командованию, личному составу и ветеранам войсковой части 3214 внутренних войск МВД



Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас с 80-летием со дня образования 3-й отдельной Краснознаменной бригады специального назначения.

Пройден большой славный путь. За плечами нескольких поколений воинов-спецназовцев - боевые действия на фронтах войны, выполнение задач на Чернобыльской АЭС и во время межнациональных конфликтов в Закавказье, Средней Азии и Молдавии. При этом неизменными остаются победные традиции части, верность присяге и готовность самоотверженно защищать Родину.

Вы каждый день на боевом посту. И сегодня твердо стоите на страже законности и мирного труда белорусов, постоянно решая уникальные по специфике и сложности служебно-боевые задачи, не отступая от законов спецназовского братства даже в самых трудных и опасных ситуациях.

Убежден, легендарная часть 3214 и впредь будет служить олицетворением силы и мощи внутренних войск МВД, а каждый из вас - примером подлинного патриотизма, смелости и доблести.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, спецназовской удачи, добра и благополучия вам и вашим семьям!

Александр Лукашенко