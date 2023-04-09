Поздравление с Пасхой христианам Беларуси

Дорогие соотечественники!

От всего сердца поздравляю вас с Воскресением Христовым.

Светлая Пасха - неисчерпаемый источник духовной стойкости, главный символ возрождения, веры и надежды.

Это прекрасное время напоминает о непреходящих нравственных ориентирах: взаимном уважении, почитании старших, милосердии, сострадании, бескорыстной заботе о ближнем, искренней любви к родной земле.

Пусть глубокий смысл этих пасхальных дней сопутствует всем вашим поступкам и начинаниям, побуждая желание жить по совести. Особая теплота праздника укрепит в сердце надежду на самое лучшее, принесет в каждый дом мир, согласие и счастье.

Желаю вам доброго здоровья, оптимизма и благополучия.

Александр Лукашенко