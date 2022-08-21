Поздравление с Днем военно-воздушных сил

    Личному составу и ветеранам Военно-воздушных сил

    Уважаемые товарищи!

    Поздравляю вас с Днем военно-воздушных сил.

    Сегодня мы чествуем мужественных людей, которые, связав свою жизнь с небом, посвятили ее делу защиты воздушных рубежей Родины. Славим наследников поколения победителей, проявивших небывалые доблесть и стойкость в годы Великой Отечественной войны.

    Продолжая эти героические традиции, личный состав авиационных частей чтит боевое наследие старших поколений, постоянно и настойчиво совершенствуя летное мастерство, в полной мере обеспечивает военную безопасность государства. Свято хранит память о подвигах своих товарищей - Героев Беларуси Владимире Карвате, Андрее Ничипорчике и Никите Куконенко, которые уже в наши мирные дни пожертвовали собой, спасая жизни десятков людей.

    Убежден, что Военно-воздушные силы - национальная гордость Республики Беларусь. Они всегда будут верны народу и впишут еще немало славных страниц в историю белорусской армии.

    Желаю вам крепкого здоровья, праздничного настроения, новых успехов и в небе, и на земле.

    Александр Лукашенко

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