Поздравление с Днем учителя

Педагогическим работникам Республики Беларусь

Дорогие друзья!

Сегодня мы отмечаем День учителя – поистине всенародный праздник.

Это праздник людей самой благородной, ответственной и уважаемой профессии в мире, продолжающей тысячелетнюю историю подвижничества и наставничества.

Спасибо всем вам, воспитателям, учителям, преподавателям, ветеранам педагогического труда, за верность призванию, доброе и внимательное отношение к юному поколению, высокий профессионализм и сохранение лучших традиций отечественного образования.

Убежден, успешно внедряя самые прогрессивные технологии в обучение и воспитание, повышая престиж и значимость образовательной сферы, вы сделаете все, чтобы принцип "школа - это храм, а педагог - святое" стал главным ориентиром для каждого - учеников, родителей, учителей.

С праздником вас, с Днем учителя!

Желаю крепкого здоровья, мира и благополучия.

Александр Лукашенко