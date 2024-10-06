Поздравление с Днем учителя

    Педагогическим работникам Республики Беларусь

    Дорогие друзья!

    Сегодня мы отмечаем День учителя – поистине всенародный праздник.

    Это праздник людей самой благородной, ответственной и уважаемой профессии в мире, продолжающей тысячелетнюю историю подвижничества и наставничества.

    Спасибо всем вам, воспитателям, учителям, преподавателям, ветеранам педагогического труда, за верность призванию, доброе и внимательное отношение к юному поколению, высокий профессионализм и сохранение лучших традиций отечественного образования.

    Убежден, успешно внедряя самые прогрессивные технологии в обучение и воспитание, повышая престиж и значимость образовательной сферы, вы сделаете все, чтобы принцип "школа - это храм, а педагог - святое" стал главным ориентиром для каждого - учеников, родителей, учителей.

    С праздником вас, с Днем учителя!

    Желаю крепкого здоровья, мира и благополучия.

    Александр Лукашенко

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