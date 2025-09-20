Поздравление с Днем таможенника

    Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил руководство, личный состав и ветеранов таможенной службы с профессиональным праздником - Днем таможенника:

    "В сложных условиях политического и экономического давления на страну белорусская таможенная служба демонстрирует устойчивость и эффективность, ежедневно доказывая способность надежно защищать интересы государства и граждан.

    Профессионализм и инициатива, интуиция и бдительность, грамотность в принятии нестандартных решений, оперативное реагирование на новые вызовы и угрозы стали неотъемлемыми чертами наших таможенников.

    Высокое качество вашей работы способствует развитию национальной экономики, расширению внешнеэкономической и производственной деятельности отечественных предприятий. Благодаря вашим усилиям удается эффективно пресекать попытки контрабанды, ввоза крупных партий наркотических средств, а также взрывчатых веществ, предназначавшихся для совершения террористических атак.

    Убежден, что и впредь, совершенствуя формы и методы своей деятельности, каждый из вас и дальше будет с честью исполнять свой долг и успешно служить на благо Родины.

    Отдельная благодарность ветеранам, отдавшим многие годы службе и заложившим основы современной таможенной системы.

    Примите искренние пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, добра и мира, новых достижений во имя процветания Республики Беларусь!"

