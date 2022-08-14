Поздравление с Днем строителя

    Работникам и ветеранам строительного комплекса Республики Беларусь

    Дорогие друзья!

    Поздравляю вас с Днем строителя.

    Во все времена к строителям относились с огромным уважением. Ваш благородный труд всегда связан с созиданием, он преображает мир вокруг, делает жизнь каждого человека лучше и комфортнее.

    Благодаря вам в Беларуси появляются новые социальные, спортивные, культурные, промышленные объекты, развивается инженерная инфраструктура, меняется облик городов, поселков, деревень.

    Убежден, что и в дальнейшем профессионализм отечественных строителей, сохранение и приумножение традиций, стремление к совершенствованию позволит вам использовать весь свой потенциал для решения важнейших задач, которые стоят перед отраслью.

    В этот праздничный день желаю крепкого здоровья, счастья и новых трудовых свершений на благо нашей страны.

    Александр Лукашенко

    Читайте также

    Все события
    • 10
    • 3:45
    Встреча с управляющим директором компании Emaar Properties Мохамедом Али Алаббаром