Поздравление с Днем Независимости Республики Беларусь

    Дорогие белорусы!

    Поздравляю вас с Днем Независимости Республики Беларусь (Днем Республики) - праздником, воплощающим в себе героизм, трудовую доблесть и веру суверенной и сильной духом нации в счастливое будущее.

    Дата освобождения столицы Родины от фашистского гнета ознаменовала восстановление мирной жизни и навсегда стала для белорусов символом борьбы за свободу, примером мужества и немеркнущим ориентиром для новых поколений.

    Приумножая наследие прошлого трудом и талантами современников, отстаивая исконные ценности и правду, мы последовательно двигаемся к успеху по пути справедливости и созидания.

    Убежден, что память о героическом прошлом и сопричастность общему делу, любовь к Отечеству и гордость за его достижения помогут нам сделать Беларусь благополучной и процветающей.

    В этот особенный день желаю всем крепкого здоровья, мира и добра.

    С праздником, с Днем Республики!

    Александр Лукашенко

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