Поздравление с Днем медицинских работников

    Дорогие друзья!

    Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем медицинских работников.

    В ваших умелых и надежных руках важнейший ресурс страны - здоровье и жизнь каждого человека. Эту трудную, ответственную и очень нужную профессию выбирают лишь те, кто обладает безграничным гуманизмом и желанием помогать.

    Благодарю за ежедневную кропотливую работу врачей-практиков, ученых, специалистов санитарно-эпидемиологической службы и лабораторной диагностики, провизоров и фармацевтов, фельдшеров и медсестер, представителей младшего медицинского персонала - всех, кто остается верным долгу, искренне и самоотверженно служит людям и Беларуси.

    Убежден, и в дальнейшем, сохраняя традиции и преемственность, вы будете повышать уровень и эффективность отечественного здравоохранения.

    В этот праздничный день желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, а главное - успехов в вашем благородном труде.

    Александр Лукашенко

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