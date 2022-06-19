Поздравление с Днем медицинских работников

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем медицинских работников.

В ваших умелых и надежных руках важнейший ресурс страны - здоровье и жизнь каждого человека. Эту трудную, ответственную и очень нужную профессию выбирают лишь те, кто обладает безграничным гуманизмом и желанием помогать.

Благодарю за ежедневную кропотливую работу врачей-практиков, ученых, специалистов санитарно-эпидемиологической службы и лабораторной диагностики, провизоров и фармацевтов, фельдшеров и медсестер, представителей младшего медицинского персонала - всех, кто остается верным долгу, искренне и самоотверженно служит людям и Беларуси.

Убежден, и в дальнейшем, сохраняя традиции и преемственность, вы будете повышать уровень и эффективность отечественного здравоохранения.

В этот праздничный день желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, а главное - успехов в вашем благородном труде.

Александр Лукашенко