Поздравление с Днем единения народов Беларуси и России

    Дорогие друзья!

    От всей души поздравляю вас с Днем единения народов Беларуси и России.

    Время доказало прочность и неразрывность белорусско-российской дружбы, основанной на принципах равноправия, взаимного уважения, доверия и поддержки, исторической общности и приверженности одним и тем же духовно-нравственным ценностям.

    Выполняя волю народов, мы последовательно наращиваем потенциал Союзного государства. Минск и Москва объединяют усилия в целях реализации комплекса мер стратегического значения, направленных на укрепление суверенитета и ускоренное развитие наших стран.

    Широкий охват сфер и глубина взаимодействия по праву позволили называть Союзное государство локомотивом интеграционных процессов на постсоветском пространстве.

    Беларусь и Россия совместно осваивают космос, строят атомные станции, реализуют проекты в области микроэлектроники и самолетостроения, ведут уникальные высокотехнологичные разработки.

    Но самое главное наше достижение - это обеспечение равенства прав граждан, социальных гарантий, выплаты пенсий, возможностей трудоустройства и поступления в вузы.

    Уверен, что стремление белорусов и россиян к единению будет служить прочным фундаментом для дальнейшего расширения многопланового и взаимовыгодного сотрудничества, строительства сильного, авторитетного и процветающего Союзного государства.

    Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и мирного неба.

    Председатель Высшего Государственного совета Союзного государства, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 

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